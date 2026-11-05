As partidas da competição foram muito disputadas no Ciep Casemiro Meirelles - Divulgação

As partidas da competição foram muito disputadas no Ciep Casemiro MeirellesDivulgação

Publicado 05/11/2026 20:58





O primeiro dia de disputas esportivas reuniu sete escolas municipais e contou com seis partidas realizadas na quadra do Ciep Casemiro Meirelles, localizado na Rua Gonçalves Gato. Participaram adolescentes de 13 a 15 anos, acompanhados por professores e profissionais de Educação Física. Além das duas finalistas, estiveram presentes equipes das escolas Amélia Ricci Baroni, Ernesto Pinheiro Barcellos, Albert Sabin, Irmã Filomena Filha e do próprio Ciep anfitrião. A Escola Municipal Sebastião Herculano de Mattos conquistou o título da etapa de futsal masculino da Subprefeitura de Areia Branca nos Jogos Estudantis de Belford Roxo 2026, na Baixada Fluminense . A equipe venceu a Escola Municipal Heliópolis por 3 a 2, na quarta-feira (4), no Ciep 074 Municipalizado Casemiro Meirelles, no Centro da cidade. O resultado garantiu a classificação dos estudantes para a fase final da competição, quando enfrentarão os representantes de outras regiões do município.O primeiro dia de disputas esportivas reuniu sete escolas municipais e contou com seis partidas realizadas na quadra do Ciep Casemiro Meirelles, localizado na Rua Gonçalves Gato. Participaram adolescentes de 13 a 15 anos, acompanhados por professores e profissionais de Educação Física. Além das duas finalistas, estiveram presentes equipes das escolas Amélia Ricci Baroni, Ernesto Pinheiro Barcellos, Albert Sabin, Irmã Filomena Filha e do próprio Ciep anfitrião.

Gol decisivo garante classificação

A decisão entre Sebastião Herculano de Mattos e Heliópolis foi marcada pelo equilíbrio. Com o placar apertado, a equipe de Vila Medeiros conseguiu assegurar a vitória por 3 a 2, com o gol do título marcado por Diogo Viegas, de 15 anos, morador de Areia Branca.



O estudante comemorou a conquista ao lado dos companheiros e do professor Breno Pinto Gomes, responsável pela equipe. Agora, o grupo aguarda a definição dos adversários que avançarão nas demais etapas regionais dos Jogos Estudantis.



“Muito feliz com essa conquista. Treinamos bastante e agradeço a participação de todos os meus amigos nessa vitória. Agora é esperar a sequência da competição e buscar o título geral dos jogos”, afirmou Diogo.



A abertura das partidas contou com a presença da diretora da Divisão de Ensino Fundamental II da Secretaria Municipal de Educação, Jaqueline Rosa. Os jogos também receberam apoio de professores e profissionais de Educação Física vinculados ao programa municipal Viva Bem.

Competição prevê participação de 15 mil pessoas

Os Jogos Estudantis de Belford Roxo voltaram ao calendário esportivo municipal em 2026, após uma interrupção de 13 anos. A cerimônia oficial de abertura aconteceu em 20 de outubro, na Vila Olímpica de Nova Piam, com a participação da prefeita Mariana Canella.



Segundo a prefeitura, a expectativa é envolver aproximadamente 15 mil pessoas ao longo da competição, entre estudantes, professores e integrantes da comunidade escolar. A organização é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



Além do futsal, os jogos terão disputas de futebol de campo, futebol society, basquete, karatê, judô, atletismo, xadrez e voleibol. Os três primeiros colocados de cada modalidade receberão medalhas e troféus.



As competições estão previstas para ocorrer durante todo o mês de novembro, com atividades distribuídas pelas vilas olímpicas de Nova Piam, Três Pontes, em Jardim Gláucia, Nova Aurora e Lote XV. A divisão dos locais busca facilitar o deslocamento dos estudantes e ampliar a participação das escolas de diferentes bairros.



A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, destacou o papel das atividades esportivas na integração entre os alunos. “Mais do que competição, os jogos promovem integração, espírito esportivo e união entre nossas escolas”, afirmou.



Com a primeira etapa do futsal masculino concluída, a Escola Municipal Sebastião Herculano de Mattos segue na disputa pelo título geral da modalidade, enquanto as demais competições continuam ao longo do mês.