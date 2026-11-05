As partidas da competição foram muito disputadas no Ciep Casemiro MeirellesDivulgação
O primeiro dia de disputas esportivas reuniu sete escolas municipais e contou com seis partidas realizadas na quadra do Ciep Casemiro Meirelles, localizado na Rua Gonçalves Gato. Participaram adolescentes de 13 a 15 anos, acompanhados por professores e profissionais de Educação Física. Além das duas finalistas, estiveram presentes equipes das escolas Amélia Ricci Baroni, Ernesto Pinheiro Barcellos, Albert Sabin, Irmã Filomena Filha e do próprio Ciep anfitrião.
Gol decisivo garante classificação
O estudante comemorou a conquista ao lado dos companheiros e do professor Breno Pinto Gomes, responsável pela equipe. Agora, o grupo aguarda a definição dos adversários que avançarão nas demais etapas regionais dos Jogos Estudantis.
“Muito feliz com essa conquista. Treinamos bastante e agradeço a participação de todos os meus amigos nessa vitória. Agora é esperar a sequência da competição e buscar o título geral dos jogos”, afirmou Diogo.
A abertura das partidas contou com a presença da diretora da Divisão de Ensino Fundamental II da Secretaria Municipal de Educação, Jaqueline Rosa. Os jogos também receberam apoio de professores e profissionais de Educação Física vinculados ao programa municipal Viva Bem.
Competição prevê participação de 15 mil pessoas
Segundo a prefeitura, a expectativa é envolver aproximadamente 15 mil pessoas ao longo da competição, entre estudantes, professores e integrantes da comunidade escolar. A organização é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
Além do futsal, os jogos terão disputas de futebol de campo, futebol society, basquete, karatê, judô, atletismo, xadrez e voleibol. Os três primeiros colocados de cada modalidade receberão medalhas e troféus.
As competições estão previstas para ocorrer durante todo o mês de novembro, com atividades distribuídas pelas vilas olímpicas de Nova Piam, Três Pontes, em Jardim Gláucia, Nova Aurora e Lote XV. A divisão dos locais busca facilitar o deslocamento dos estudantes e ampliar a participação das escolas de diferentes bairros.
A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, destacou o papel das atividades esportivas na integração entre os alunos. “Mais do que competição, os jogos promovem integração, espírito esportivo e união entre nossas escolas”, afirmou.
Com a primeira etapa do futsal masculino concluída, a Escola Municipal Sebastião Herculano de Mattos segue na disputa pelo título geral da modalidade, enquanto as demais competições continuam ao longo do mês.
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