Fiações ficaram espalhadas pelo chão em diversos bairrosDivulgação/ PMBR
Bairros atingidos pelas chuvas em Belford Roxo ainda enfrentam transtornos
Trabalhos para restabelecer a energia e limpeza da cidade foram vistoriados pela Prefeita Mariana Canella
Prefeita nas ruas
Defesa Civil
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Belford Roxo inicia disputas dos Jogos Estudantis com futsal masculino
Competição reúne alunos de sete escolas municipais e marca a retomada do torneio após 13 anos
Belford Roxo celebra Dia Nacional da Cultura com apresentações
Prefeitura informou que começou a pagar os projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, com recursos de R$ 3,1 milhões
Belford Roxo terá programação gratuita no Dia Nacional da Cultura
Evento acontece nesta quinta-feira (5), na Casa da Cultura, em Nova Piam, das 9h às 18h
Belford Roxo vence Búzios e avança à semifinal da Série B2 do Carioca
Gol de Hudson Moreira garantiu a vitória por 1 a 0 e ajudou a equipe da Baixada Fluminense a terminar a primeira fase na quarta colocação
Estudantes de Belford Roxo são premiadas pelo Tribunal de Justiça do Rio
Estudantes foram reconhecidas por trabalhos do Programa Rio Lilás, que promove ações educativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas
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