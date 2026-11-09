Fiações ficaram espalhadas pelo chão em diversos bairros - Divulgação/ PMBR

Fiações ficaram espalhadas pelo chão em diversos bairrosDivulgação/ PMBR

Publicado 09/11/2026 16:56

queda de arvores, telhados e ventania que deixaram fiações espalhadas pelo chão. Os maiores acumulados foram registrados nos bairros Parque Fluminense (33mm), Vila Pauline (26,8 mm) e Santa Emília (22,8 mm). Desde então, equipes da Defesa Civil estão nas ruas trabalhando na desobstrução de vias e limpeza da cidade.

As chuvas que atingiram o município de Belford Roxo , na Baixada Fluminense, no último sábado e domingo, provocaram diversos estragos, comoque deixaram fiações espalhadas pelo chão. Os maiores acumulados foram registrados nos bairros Parque Fluminense (33mm), Vila Pauline (26,8 mm) e Santa Emília (22,8 mm). Desde então, equipes da Defesa Civil estão nas ruas trabalhando na desobstrução de vias e limpeza da cidade.

De acordo com as informações das Secretarias de Serviços Públicos e de Conservação, ruas de diversos bairros como Shangrilá, Xavantes, Parque Fluminense e Lote XV, foram limpas com remoção de árvores, folhas e fios de energia elétrica, além da melhoria de toda a Avenida Joaquim da Costa Lima.



A Prefeitura informou que segue acompanhando algumas situações nos bairros e, até o momento, não há registro de moradores desalojados ou desabrigados no município.



Prefeita nas ruas



Juntamento com os agentes da Defesa Civil, a prefeita Mariana Canella estava nas ruas acompanhando as equipes nos locais mais atingidos. “Árvores caíram e telhados sofreram avarias com a ventania. Diversos bairros estão sem luz, mas entramos em contato direto com a Light para que a energia fosse restabelecida. Nosso trabalho e ajudar o máximo possível nossos munícipes”, disse ela.



A prefeita Mariana Canella acompanhou de perto o trabalho feito pela Light Divulgação/ PMBR

Bairros como Shangrilá xavantes, lote XV, Joaquim da Costa Lima receberam os serviços das Secretarias de Serviços Públicos e a de Conservação. Mariana Canella fez as vistorias ao lado ao lado do chefe de gabinete Marcelo Canella e do secretário de Serviços Públicos, Cristiano Pontes.



Defesa Civil



Ao todo, a Defesa Civil de Belford Roxo contabilizou 14 solicitações de queda de árvores, 3 ocorrências estruturais, sendo elas uma queda parcial de muro e duas quedas de árvores sobre residências, sem danos estruturais. Não há registro de moradores desalojados ou desabrigados no município



Pra os próximos dias, chuvas ainda estão sendo aguardadas no município. Por isso, a organização conta com a atenção dos moradores para que em caso de emergência, procurem lugares seguros ou acionem a Defesa Civil. Qualquer anormalidade a Defesa Civil de Belford Roxo pode ser identificada pelos números (21) 96720-0158 e (21) 97178.