Obras de duplicação do viaduto de Belford Roxo Divulgação/ PMBR
Duplicação de viaduto vai melhorar mobilidade urbana entre Belford Roxo e Mesquita
Elevado terá quase 400 metros de extensão e tem como meta diminuir os engarrafamentos
Trânsito
Nova fase
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