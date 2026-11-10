Obras de duplicação do viaduto de Belford Roxo - Divulgação/ PMBR

Obras de duplicação do viaduto de Belford Roxo Divulgação/ PMBR

Publicado 10/11/2026 14:40 | Atualizado 10/11/2026 14:40



Quem passa pela divisa entre os municípios de Belford Roxo e Mesquita sabe bem o transtorno que é ficar preso no trânsito. Por isso, obras de duplicação do viaduto que liga as duas cidades estão sendo realizadas e irão melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura, além de atrair novas empresas e investimentos, aumentando a geração de emprego na região.

O viaduto de Belford Roxo liga o município, a partir do bairro Guaraciaba, à cidade de Mesquita (Avenida Coelho da Rocha/BNH), sobre a Rodovia Presidente Dutra.



O elevado terá quase 400 metros de extensão e o estimado é cerca de R$ 50 milhões investidos. A obra está sendo realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo.



Trânsito



O objetivo é desafogar o trânsito na região, destacadamente nas Avenida Carvalhaes e Coelho da Rocha, facilitando o fluxo do trânsito de quem pretende pegar a Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro BNH.



“Com essa duplicação, a expectativa é melhorar o fluxo de veículos, diminuir os engarrafamentos e facilitar a vida de milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias”, destacou a prefeita Mariana Canella.



Nova fase



O início das obras aconteceu em dezembro de 2025, e agora segue com ações de concretagem, dando mais estabilidade, forma e suporte à estrutura do viaduto



A moradora de Belford Roxo, Maiara Lima comenta que a novidade vai beneficiar aqueles que precisam sair da cidade para trabalhar em outras vizinhas. “Me lembro de ficar parada devido a um acidente ou algo do tipo, por aproximadamente 1h. Se marcava algo em um horário, já sabíamos que precisa sair de casa um pouco antes para que tudo ocorresse bem. Esperamos que agora tudo isso seja resolvido.”, disse a belforroxense.