Prefeitura de Belford Roxo abre matrículas para a rede municipal de educação - Divulgação/ PMBR

Prefeitura de Belford Roxo abre matrículas para a rede municipal de educaçãoDivulgação/ PMBR

Publicado 10/11/2026 16:22 | Atualizado 10/11/2026 16:32

calendário de matrículas e renovações escolares na rede municipal de educação de Belford Roxo, que conta atualmente com cerca de 45 mil alunos, foi publicado. Nele, estão preestabelecidos normas e procedimentos para ingresso e permanência dos estudantes na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, na Educação Especial e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). na rede municipal de educação de, que conta atualmente com cerca de 45 mil alunos, foi publicado. Nele, estão preestabelecidos normas e procedimentos para ingresso e permanência dos estudantes na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, na Educação Especial e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A renovação de matrícula na cidade deverá ser efetivada até 27/11/2026. Para os estudantes que farão a migração interna, a matrícula deverá der feita de 21 de dezembro deste ano a 8 de janeiro de 2027. Já Matrícula 2027, a partir de 18/01/2027.



Pra os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, as matrículas serão realizadas com a presença dos pais e responsáveis legais para assinatura em ficha própria. Para migração, transferências externas, motivadas por mudanças entre Redes de Ensino, serão efetivadas diretamente nas Unidades Escolares pretendidas, considerando a disponibilidade de vagas.



Educação infantil e especial



Os pais e responsáveis legais deverão realizar a pré- matrícula no período de 10/11/2026 a 27/11/2026, por meio de inscrição no endereço eletrônico https://educatec.tecnoservrj.com.br/pre-registration. A oportunidade seguirá os seguintes critérios: possui irmãos matriculados na Unidade desejada na 1ª opção; esteja sob Medida Protetiva aplicada pelo Poder Judiciário; esteja sob o atendimento do Conselho Tutelar; seja beneficiária do Programa Bolsa Família; seja criança em situação de vulnerabilidade social; e tenha a maior idade, em detrimento dos mais novos.



As regras para a educação especial seguem os mesmos procedimentos. exclusivamente, por meio digital. A Prefeitura de Belford Roxo reforça que todos os estudantes que são público-alvo da Educação Especial terão garantidos seus direitos de acesso e permanência nas unidades escolares, promovendo a inclusão educacional.



Na Educação de Jovens e Adultos, os candidatos às vagas poderão realizar pré-matrícula online até 27/11/2026, ou ainda presencialmente nas unidades que ofertam a modalidade, a partir do dia 18/01/2027.



Divulgação dos classificados

A listagem oficial contendo o nome do estudante e a Unidade Escolar em que foi contemplado, será afixada em todas as escolas e creches, bem como na Sede da SEMED, no dia 18/12/2026. Todos os inscritos receberão a confirmação através do endereço eletrônico no ato de inscrição.



A Secretaria de Educação informa que realizará reclassificações a fim de preencher as vagas que não foram preenchidas. Os resultados desta modalidade serão divulgados em 13/01/2027 a 15/01/2027, e os pais e / ou responsáveis deverão observar o prazo limite para efetivação da matrícula na unidade escolar contemplada.



Documentos necessários para a matrícula



a. Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Certidão de

Casamento, RG e CPF do estudante.

b. Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade no qual

deverá constar a etapa ou ano de Escolaridade em que o

estudante deverá cursar Ensino Fundamental, Educação de

Jovens e Adultos e Educação Especial.

c. Cópia do Comprovante de Residência atualizado.

d. Cópia do RG e CPF do responsável.

e. Telefone de contato.

f. 03 (três) fotos 3x4 recentes.

g. Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.

h. Cópia do Laudo Médico e /ou outros documentos

comprobatórios para estudantes com deficiência, Transtornos

Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou

Superdotação.

i. Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e Anos

Iniciais).

j. Cópia do Cartão do SUS.

k. Atestado médico para Prática de Educação Física (quando

necessário).

l. Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (estudante

do sexo masculino maior de 18 anos).

m. Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações

relativas ao Cadastro da Família, quando for o

caso.