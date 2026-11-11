Ritmistas da Inocentes de Belford Roxo prontos para o ensaio de ruaDivulgação/ Assessoria
Inocentes de Belford Roxo inicia temporada de ensaios de rua nesta quarta
Objetivo da Caçulinha da Baixada é treinar o canto e a evolução dos componentes
Segunda escola de sábado
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Matrículas e renovação para 2027 começam na rede municipal de Belford Roxo
Calendário é voltado para estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e da Educação de Jovens e Adultos
Duplicação de viaduto vai melhorar mobilidade urbana entre Belford Roxo e Mesquita
Elevado terá quase 400 metros de extensão e tem como meta diminuir os engarrafamentos
Bairros atingidos pelas chuvas em Belford Roxo ainda enfrentam transtornos
Trabalhos para restabelecer a energia e limpeza da cidade foram vistoriados pela Prefeita Mariana Canella
Belford Roxo inicia disputas dos Jogos Estudantis com futsal masculino
Competição reúne alunos de sete escolas municipais e marca a retomada do torneio após 13 anos
Belford Roxo celebra Dia Nacional da Cultura com apresentações
Prefeitura informou que começou a pagar os projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, com recursos de R$ 3,1 milhões
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