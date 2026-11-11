Ritmistas da Inocentes de Belford Roxo prontos para o ensaio de rua - Divulgação/ Assessoria

Ritmistas da Inocentes de Belford Roxo prontos para o ensaio de ruaDivulgação/ Assessoria

Publicado 11/11/2026 15:06 | Atualizado 11/11/2026 15:07

primeiro ensaio de rua da vermelha, azul e branco tem início a partir das 19h, na Avenida Prefeito Jorge Júlio Costa dos Santos (na entrada de Belford Roxo, próximo ao Bob’s). A entrada é livre e para todos os públicos.

O Carnaval 2027 começa inicialmente nesta quarta-feira (11) para a Inocentes de Belford Roxo . Oda vermelha, azul e branco tem início a partir das 19h, na Avenida Prefeito Jorge Júlio Costa dos Santos (na entrada de Belford Roxo, próximo ao Bob’s). A entrada é livre e para todos os públicos.

O objetivo da agremiação é treinar o canto e a evolução dos componentes. O ensaio já se tornou tradicional, arrastando milhares de pessoas que evoluem e cantam o samba pela avenida.



O intérprete Charles Silva estará ao comando da bateria Cadência da Baixada de mestre Washington Paz, junto da rainha de bateria Camila Beatriz, a musa da Estácio de Sá Lili Tudão, mestre-sala, porta-bandeira, passistas, baianas, velha-guarda e compositores.



Segundo o diretor geral de carnaval da Inocentes de Belford Roxo, os tamborins, surdos, chocalhos e cavaquinhos já estão prontos.



“Convido os componentes da Inocentes e toda comunidade de Belford Roxo, para participar do nosso primeiro ensaio de rua, que será uma grande festa, com muita segurança, alegria, samba no pé e gente animada. Nosso samba é muito bonito e precisamos de todos com a gente para fazer um trabalho perfeito no desfile principal”, comentou o diretor geral de Carnaval, Julinho Fonseca.



Segunda escola de sábado



A Caçulinha da Baixada será a segunda escola da Série Ouro, no Sábado de Carnaval, no Sambódromo. E tem como enredo “Anarrie, Alavantu: O grande auto de Maracanaú”, do carnavalesco Wagner Gonçalves, que levou a agremiação ao Grupo Especial, em 2012.



Esta é a quarta vez que o São João de Maracanaú, festejo tradicional na Região Metropolitana de Fortaleza, será enredo de escola de samba.



Vale lembrar que a agremiação alterou seu enredo recentemente uma vez que a escola anunciou a vida e a obra do artista plástico Hector Julio Páride Bernabó, conhecido pelo nome artístico Carybé, como historia a se contar na avenida.



Serviço: o primeiro ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo acontece nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, na Avenida Prefeito Jorge Júlio Costa dos Santos (na entrada de Belford Roxo, próximo ao Bob’s).