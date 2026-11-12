A frota do transporte escolar ganhou um reforço com a chegada de novas vans - Divulgação/ PMBR

A frota do transporte escolar ganhou um reforço com a chegada de novas vansDivulgação/ PMBR

Publicado 12/11/2026 15:42

nova frota do transporte escolar, que vai garantir mais conforto e segurança. Os novos veículos, com capacidade média de 15 lugares, possuem condições adequadas para o deslocamento dos alunos.

Alunos da rede municipal de ensino de Belford Roxo , na Baixada Fluminense, passam a contar com, que vai garantir mais conforto e segurança. Os novos veículos, com capacidade média de 15 lugares, possuem condições adequadas para o deslocamento dos alunos.

A prefeita Mariana Canella destaca que as vans vão trazer acessibilidade e qualidade para os estudantes do município e tranquilidade para as famílias.



“Sabemos que para muitas famílias o transporte escolar faz toda a diferença. Afinal, não basta termos escolas preparadas para poder receber os nossos alunos, precisamos garantir que os nossos alunos sejam levados para as escolas com toda a segurança e carinho que merecem. Hoje, começamos a receber toda a nossa frota do transporte escolar da Secretaria de Educação, que está a coisa mais linda, vans novinhas para poder levar os nossos alunos, os nossos pequenos”, destacou a prefeita.



Os veículos começam a circular já na próxima semana. Com a chegada da nova frota escolar, veículos mais antigos, e que já não estavam em boas condições, puderam ser retirados de circulação.

Prefeitura de Belford Roxo amplia frota do transporte escolar Divulgação/ PMBR

Estrutura moderna



Os novos veículos irão fazer o translado de alguns alunos matriculados na rede municipal, por alguns bairros do município, já estipulados pela organização. A rota leva em consideração as regiões mais necessitadas, com maior número de estudantes e áreas com menos recursos.



A Secretaria Municipal de Educação passa a contar com uma estrutura ampliada e com condições adequadas para o deslocamento dos alunos. Segurança, acessibilidade e inclusão para alunos com deficiência são fundamentais, segundo a organização.



Gratuidade para o ENEM



A prefeita de Belford Roxo, Mariana Canella, assinou um decreto autorizando o transporte gratuito nas vans do município para quem vai fazer a prova no próximo domingo (15). A Prefeitura colocará ainda à disposição dos candidatos gratuitamente os ônibus escolares e os do Tarifa Zero, que transitarão em itinerários onde muitas escolas são locais de provas.



A prefeita destacou que a medida irá beneficiar milhares de pessoas que vão em busca do sonho de cursar uma universidade gratuita. “A Prefeitura colocou toda sua estrutura à disposição de quem vai fazer a prova. O Enem representa sonhos e expectativas de dias melhores. Sei que muitos estão se dedicando e vamos garantir o transporte público, pois o dinheiro da passagem não pode ser obstáculo para quem está buscando dias melhores. Não queremos que nenhum estudante deixe de fazer a prova por falta de transporte”.



A medida vale também para o próximo domingo, 15 de novembro.