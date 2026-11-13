Vacinação antirrábica para cães e gatos - Divulgação/ PMBR

Vacinação antirrábica para cães e gatosDivulgação/ PMBR

Publicado 13/11/2026 11:43

Santa Amélia e Andrade Araújo vão receber cerca de 10 mil moradores entre duas ações de Combate à Dengue e Vacinação Antirrábica, promovidas pela Prefeitura de

Nesta sexta-feira e sábado (13 e 14), os bairrosvão receber cerca de 10 mil moradores entre duas ações de, promovidas pela Prefeitura de Belford Roxo , através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vetores e Zoonoses.

A ação integra a campanha nacional de combate a dengue e faz parte das ações permanentes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde para reduzir a circulação do mosquito transmissor, incentivando a participação dos moradores no combate aos criadouros. A Prefeitura preparou uma série de orientações e dicas fundamentais para ajudar a população nessa luta.



Na ocasião, o morador deve comparecer a um dos locais informados, munidos de documentação. Ação da Prefeitura busca imunizar mais de 300 animais, superando a marca da última edição. Quanto ao público, mais de dez mil pessoas são esperadas.



Programação



Na sexta-feira (13), a ação acontecerá na Avenida Joaquim da Costa Lima, 3098, em Santa Amélia. A programação inclui vacinação antirrábica para cães e gatos e ações de combate à dengue, com ênfase em medidas preventivas e controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti.



Também serão promovidas atividades de panfletagem e orientação à população com foco em educação em saúde.



Ação sábado em Andrade Araújo



Com o objetivo de ampliar a imunização de cães e gatos contra a raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos, no sábado (14), quem receberá as atividades do governo municipal é o bairro Andrade Araújo, na Avenida Nunes Sampaio, s/n, na Policlínica da Palmeirinha. A programão vai contar com ação de combate à dengue e vacinação antirrábica, incluindo ainda o programa de controle de roedores, atividades do laboratório de entomologia e ações de informação e educação.



O coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães, reforçou que a Secretaria de Saúde está sempre em busca da otimização das ações em saúde para garantir um bem-estar para pets e cidadãos.



Além da programação da pré-campanha aos sábados, a vacina antirrábica permanece disponível durante a semana. Entre os atendimentos oferecidos estarão a vacinação antirrábica para cães e gatos, visitas domiciliares, combate a roedores, reconhecimento geográfico, além da atuação do fumacê em áreas estratégicas e atendimento por meio da Central de Atendimento da coordenadoria.

Serviço – Ação de Saúde de Vacinação Antirrábica e Combate à Dengue



Data: 13 de novembro (sexta-feira)

Horário: 9h às 13h

Local: Avenida Joaquim da Costa Lima, 3098, Santa Amélia.



Data:14 de novembro (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Policlínica da Palmeirinha – Avenida Nunes Sampaio, s/n – Andrade Araújo.