Material apreendido foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu) - Reprodução/ Polícia Civil

Material apreendido foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu)Reprodução/ Polícia Civil

Publicado 13/11/2026 13:59

recuperar uma carga roubada de material para produção de shows e medicamentos controlados

Uma equipe da Polícia Civil realizou uma operação para identificar ede material para produção de shows e medicamentos controlados em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. Os agentes encontraram os produtos, que incluía os anestésicos morfina, midazolam e escetamina, escondidos nos fundos de um imóvel no município. Quatro suspeitos foram presos.

A ação teve início após registro de roubo a caminhão com equipamentos de show na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. O automóvel foi localizado horas depois no bairro da Prata, porém criminosos já haviam retirado a carga.



Os agentes só conseguiram encontrar os produtos após identificação de um dispositivo rastreador instalado em um dos equipamentos transportados, o que levou os policiais ao endereço específico.



Após diligências, os policiais civis encontraram os equipamentos roubados no fundo de um terreno com várias casas. Além dos equipamentos de produção de shows, foram encontradas diversas caixas de medicamentos sujeitos a controle especial, incluindo 45 morfina, midazolam e escetamina.



Vítima recuperou a carga roubada



Quatro pessoas foram presas em flagrante por receptação e tráfico de drogas. Segundo informações disponibilizadas pela delegacia, os suspeitos dizem ser inocentes e desconhecer o esquema de desvio e roubo dos produtos. A corporação reforça que acionou o responsável pela denúncia e a carga foi reconhecida pelo representante da empresa proprietária, que apresentou as respectivas notas fiscais.



Quatro pessoas foram presas em flagrante Reprodução/ Polícia Civil

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi apresentada e registrada. A unidade policial ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração dos fatos. As identidades dos suspeitos presos não foram reveladas pela Policia Civil.



A ação segue na tentativa de identificar os demais envolvidos no roubo e esclarecer a origem e destinação dos medicamentos apreendidos. A ação reforça o trabalho investigativo da Policia Civil no combate ao roubo de cargas, à receptação e ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense.



A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



Denúncias



Para denúncias ou registros policiais, os canais oficiais são o 190 ou dirija-se presencialmente até uma das delegacias da Polícia Civil na Baixada Fluminense. O Disque-denúncia: 2253-1177* *whatsapp da 52ª DP: (21) 96520-2220. De acordo com a corporação, o sigilo é garantido.