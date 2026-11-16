O Hospital do Olho fez uma série de exames e de cirurgias. A unidade é muito procurada - Rafael Barreto / PMBR

O Hospital do Olho fez uma série de exames e de cirurgias. A unidade é muito procuradaRafael Barreto / PMBR

Publicado 16/11/2026 17:50

Hospital do Olho de Belford Roxo segue fazendo a diferença na saúde da cidade, mesmo tendo recentemente recebido uma enxurrada de fake news sobre a espera nos atendimentos oferecidos na unidade. A prefeita de Belford Roxo, Mariana Canella destacou que 2.127 pessoas aguardavam por uma cirurgia de catarata. Atualmente, a fila está zerada.

segue fazendo a diferença na saúde da cidade, mesmo tendo recentemente recebido uma enxurrada desobre a espera nos atendimentos oferecidos na unidade. A prefeita de Belford Roxo, Mariana Canella destacou que 2.127 pessoas aguardavam por uma cirurgia de catarata. Atualmente, a fila está zerada.

A Chefe do Executivo percorreu os corredores da unidade conversando com a população e com os profissionais de saúde. Segundo a representante municipal, o Hospital do Olho, no bairro Vilar Novo, alcançou a marca de 500 operações de catarata por semana.



“As pessoas precisam ter cuidado com o que compartilham pois há muitos boatos e notícias falsas sendo espalhadas. Nosso compromisso é com a verdade. Se você tem um procedimento agendado, compareça à unidade para esclarecer qualquer dúvida”, disse a prefeita, em recente visita.



A estrutura



O Hospital do Olho de Belford Roxo tem 4 mil metros quadrados, com sala de triagem, sete banheiros, salas de espera ampla, oito consultórios e três centros cirúrgicos. A equipe especializada que atende na unidade oferece as cirurgias de catarata, YAG laser (limpeza das lentes), pterígio (retirada de "carne no olho"), granuloma (retirada de corpo estranho dos olhos ou cicatriz na vista), dentre outras.



A prefeita de Belford Roxo ainda divulgou que só no mês de agosto foram feitos mais de mil exames de ressonância magnética. A prefeita anunciou ainda o mutirão de catarata para a realização de 800 cirurgias por mês.



“O mais importante é termos a certeza que temos equipamentos que funcionam para a nossa população. Vim conferir de perto, e está todo mundo sendo bem atendido. As portas estão abertas para poder cuidar do nosso povo. Aqui é governo de responsabilidade”, concluiu a prefeita



Fim das filas na Clínica da Mulher



Outra repercussão dentro da cidade era sobre as grandes filas de espera durante as madrugadas na Clínica da Mulher Professora Fernanda Bicchieri Soares. O agendamento está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



A clínica é referência no tratamento da saúde da mulher e conta com serviços de mastologia, ginecologia, proctologia, urologia, dermatologia, cardiologia, gastroenterologai, pediatria, psicologia, nefrologia, pediatria, dentista, obstetrícia, pequenas cirurgias, vasectomia e colocação de DIU.



Para marcar consultas basta apenas apresentar documento de identificação e cartão do SUS. na Clínica da Mulher Professora Fernanda Bicchieri Soares está localizada na Avenida Benjamim Pinto Dias, Centro de Belford Roxo.

