Vacinação antirrábica animal para cães e gatos - Divulgação/ PMBR

Vacinação antirrábica animal para cães e gatosDivulgação/ PMBR

Publicado 17/11/2026 16:31

Vacinação Antirrábica Animal e Controle de Roedores, ação de saúde no bairro Boa Ventura, região do Lote XV. A campanha totalmente gratuita foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Coordenadoria de Vetores e Zoonoses.

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promove nesta quarta-feira (18), das 9h às 13h, mais uma edição dee Controle de Roedores, ação de saúde no bairro Boa Ventura, região do Lote XV. A campanha totalmente gratuita foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Coordenadoria de Vetores e Zoonoses.

Na ocasião, o morador deve comparecer ao endereço informado, munido de documentação. Ação da Prefeitura busca imunizar mais de 500 animais, superando a marca da última edição. Quanto ao público, mais de duas mil pessoas são esperadas.



Ao longo da primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica em 14 pontos da cidade, foram imunizados 5.334 cães e 2.227 gatos, totalizando 7.561 animais vacinados.



Atividades oferecidas nesta quarta 18



A programação desta quarta-feira (18) inclui vacinação antirrábica animal para cães e gatos e ações do Programa de Controle de Roedores (ratos), além de visitas domiciliares e ações de informação e educação.



O secretário municipal de Saúde, Eduardo Feital destacou a importância da vacinação para a proteção dos animais e da população.



“Essa ação de vacinação reafirma nosso compromisso com a população de Belford Roxo. A vacinação antirrábica não protege apenas os animais, mas também os seres humanos. Estamos empenhados em oferecer o melhor serviço aos belforroxenses”, afirmou Eduardo.



Prevenção da raiva



O coordenador de Vetores e Zoonoses de Belford Roxo, Marcelo Guimarães, alerta que a campanha busca ampliar a cobertura vacinal no município e prevenir a transmissão da raiva.



“O objetivo da ação é alcançar o maior número possível de animais vacinados, prevenindo a raiva no município e preservando a saúde dos nossos cidadãos. Mensalmente, estamos buscando promover ações como essa em diversos bairros da cidade. Fiquem atentos às redes sociais e levem seus pets”, destacou Marcelo.



Além da programação, a vacina antirrábica permanece disponível durante a semana. Entre os atendimentos oferecidos estão a vacinação antirrábica para cães e gatos, visitas domiciliares, combate a roedores, reconhecimento geográfico. O serviço da pasta é gratuito e os documentos essenciais são s mesmos já citados.



Serviço – Ação de Saúde de Vacinação Antirrábica e Programa de Controle de Roedores

Data: 18 de novembro (Quarta-Feira)

Horário: 9h às 13h

Local: Rua Emília de Menezes, Quadra F11, Boaventura (Região do Lote XV).