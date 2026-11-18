CRAS oferecem cursos de geração de renda e inclusão no mercado de trabalho - Divulgação/ PMBR

CRAS oferecem cursos de geração de renda e inclusão no mercado de trabalhoDivulgação/ PMBR

Publicado 18/11/2026 19:24

Cursos para geração de renda e profissionalizantes estão à disposição de jovens e idosos nos 15 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Belford Roxo. As

para geração de renda e profissionalizantes estão à disposição de jovens e idosos nos 15 Centros de Referência de Assistência Social () de Belford Roxo. As oficinas oferecem conteúdos técnicos para ingressar no mercado de trabalho e também de empreender no seu próprio negócio.

Os cursos que os CRAS de Belford Roxo estão ofertando são: barbearia, culinária, manicure/pedicure, trancista, extensão de cílios, depilação, limpeza de pele, masssoterapia, micripigmentação, coquetelaria, maquiagem, cuidador de idosos, designer de sobrancelha, escovista, libras, informática, crochê e ponto cruz, artesanato e informática.



Três turmas já foram formadas e mais de mil alunos garantiram o certificado de conclusão. Até o final de dezembro uma nova turma estará se formando.



Como participar?



Para ter acesso, basta estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ser morador do município. O belforroxense deverá comparecer à secretaria do CRAs mais próximo para saber a disponibilidade do curso desejado e fazer a matrícula. Caso não haja vaga, aguardar o início da próxima turma. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos reforça a importante da oportunidade. "Nossos Cras estão a todo vapor. São várias atividades gratuitas que não devem ser perdidas pela população. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é dinâmico e proporciona ainda encontro de famílias, passeios e palestras educativas sobre vários temas", disse.



Curso Padaria Escola



A Padaria Escola é outro curso profissionalizante com vagas disputadas. Os alunos aprendem a fazer pães, salgados e doces e bolos confeitados. Não há limite de idade para adultos. Para participar basta ter 14 anos e estar estudando. As aulas duram de quatro a seis meses.



A modalidade também tem foco na geração de renda e inclusão no mercado de trabalho. A inscrição é feita nos CRAS, com as mesmas exigências. As aulas acontecem no Complexo da Cidadania, localizado na Rua Floripes Rocha, 38, prédio anexo ao Restaurante do Povo, próximo à Estação Ferroviária.

Alunos da última turma do Padaria Escola Divulgação/ PMBR

Novo polo para cursos profissionalizantes



A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), inaugurou um novo espaço para a realização do curso. O Polo de Inclusão Produtiva (Cooperativa) está funcionando na Estrada da Ligação, s/nº, Bairro Jardim Limeira, para atender à demanda dos moradores dos bairros Wona e Parque Suécia. Lá as turmas já estão formadas.