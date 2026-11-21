Diversas ruas receberam as equipes com maquinários e caminhões - Divulgação/ PMBR

Diversas ruas receberam as equipes com maquinários e caminhõesDivulgação/ PMBR

Publicado 21/11/2026 15:18

chuvas típicas da época, a grande mutirão de limpeza no bairro de Heliópolis. As equipes marcaram presença nas ruas: Turiana, Meireles, João Horandino de Oliveira, José Henrique de Melo Lima, Tapiraí, Tupinambás, Tietê, Taciba, Itaboraí e demais ruas da região.

Com o aumento dasda época, a Prefeitura de Belford Roxo , por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou umno bairro de Heliópolis. As equipes marcaram presença nas ruas: Turiana, Meireles, João Horandino de Oliveira, José Henrique de Melo Lima, Tapiraí, Tupinambás, Tietê, Taciba, Itaboraí e demais ruas da região.

Os agentes utilizaram maquinários e caminhões para recolher lixos e entulhos, realizaram serviços de capina e varrição. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a ação continuará acontecendo ao longo do ano para melhorar o escoamento das águas.



O secretário de Serviços Públicos, Christiano Pontes ressaltou a importância de dar continuidade a essas ações e da ajuda dos belforroxenses. A Secretaria fez o uso de faixas pedindo para que a população evite jogar lixo nas ruas.

“Esses mutirões estão acontecendo em vários bairros de Belford Roxo, reforçando o compromisso da gestão da prefeita Mariana Canella com o cuidado da cidade. A participação da população é fundamental para mantermos nossa cidade limpa, cuidada e organizada”, destacou o secretário, que conversou com os moradores, ressaltando ainda a importância sobre o descarte do lixo nos dias corretos de coleta dos caminhões ou utilizando as caçambas da prefeitura disponibilizada nos bairros.



A Secretaria colocou faixas pedindo para que a população evite jogar lixo nas ruas Divulgação/ PMBR

Prefeita Mariana Canella vistoriou a região



Em visita especial à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a prefeita Mariana Canella conversou com as equipes e fez um agradecimento e reconhecimento especial pelo empenho dos profissionais em manter a cidade limpeza e bem cuidada.



“Imaginamos igual na nossa casa, se estamos com a casa limpa, ficamos melhor. Vamos pensar que o município é a nossa casa, se entregamos assim limpo para a população, eles se sentem mais felizes. É isso que queremos, acolhimento. Cada um faz a diferença na vida do morador. Enquanto muita gente ainda está acordando, esses trabalhadores já estão nas ruas para cuidar da nossa cidade. A nossa gestão está aqui para poder agradecer o trabalho que eles desempenham, porque graças a eles que estão na ponta, temos uma cidade limpa. Ainda temos muito para fazermos na nossa cidade, mas estamos aqui acompanhando tudo de perto e fazendo o melhor para entregarmos para a nossa população”, afirmou a prefeita ao lado secretário Christiano Pontes.



A organização municipal reforça que em caso de qualquer anormalidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelos números (21) 96720-0158 e (21) 97178.

