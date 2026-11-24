Senador Romário e prefeita Mariana Canella em Belford Roxo - Divulgação/ PMBR

Senador Romário e prefeita Mariana Canella em Belford RoxoDivulgação/ PMBR

Publicado 24/11/2026 18:15 | Atualizado 24/11/2026 18:16

senador Romário Faria realizou uma visita a TEA) Jardim do Ipê. Ele esteve acompanhado pela prefeita de Belford Roxo Mariana Canella, que agradeceu a ilustre presença do representante.

realizou uma visita a cidade de Belford Roxo para vistoriar diversas instalações recém inauguradas pela atual gestão, incluindo o Espaço do Transtorno do Espectro Autista () Jardim do Ipê. Ele esteve acompanhado pela prefeita de Belford Roxo Mariana Canella, que agradeceu a ilustre presença do representante.

“É uma parceria com o senador Romário que nós fizemos e deu muito certo e eu queria agradecer muito. Quando o recurso é bem administrado, vemos 900 famílias atendidas pelo nosso TEA e a gente sabe que aqui historicamente nunca tivemos um TEA em Belford Roxo. Há um ano e 10 meses nenhuma mãe tinha onde levar seu filho e graças a Deus a gente conseguiu dois TEAs no município. E se Deus quiser, ano que vem vamos dobrar nossa capacidade de atendimento”, destacou a prefeita Mariana Canella.



A dupla também esteve nas obras do futuro Super TEA, que está sendo construído no bairro de Andrade Araújo, com capacidade para atender de 1.200 crianças com autismo e deficiência, na Avenida Castro Alves.



Atendimento e infraestrutura elogiados



Nas instalações e dependências do TEA Jardim, o senador Romário e prefeita Mariana Malta conversaram e interagiram com as crianças, pais e responsáveis e os profissionais que atuam na unidade.



Segundo a organização, o tetracampeão mundial ficou impressionado com a qualidade do atendimento e a infraestrutura recebida pelas crianças atendidas no TEA Jardim.



“A gente manda verbas para os nossos municípios, prefeitos e secretarias, e temos que fiscalizar para onde exatamente vão essas verbas e como esse dinheiro está sendo usado. Esse TEA é um dos mais completos que eu já conheci nos últimos 16 anos. Estamos falando de atendimento de quase 900 pessoas, entre autistas, mães e pais. É uma felicidade muito grande saber que o nosso trabalho em Brasília (DF) é também muito recompensado no nosso Estado e especificamente aqui no Jardim do Ipê, em Belford Roxo. “, destacou o Senador.



A organização municipal não informou a data específica da inauguração do futuro Super TEA, que está sendo construído no bairro de Andrade Araújo. As entregas da atual gestão municipal ainda contam com outras duas unidades entregues pela Prefeitura, em 2025, o TEA Vila Entre Rios e a Casa do Autista (conveniada), no bairro Vilar Novo.