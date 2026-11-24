Senador Romário e prefeita Mariana Canella em Belford RoxoDivulgação/ PMBR
Senador Romário visita obras do Super TEA para 1.200 crianças em Belford Roxo
Espaço está sendo construído no bairro de Andrade Araújo, com capacidade para 900 famílias atendidas
Atendimento e infraestrutura elogiados
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Diversas ruas do bairro Heliópolis receberam equipes com maquinários e caminhões recolhendo lixos e entulhos
Cursos para jovens e idosos oferecem geração de renda em Belford Roxo
Oficinas são disponibilizadas gratuitamente nos 15 Centros de Referência de Assistência Social
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A programação gratuita inclui ainda visitas domiciliares e ações de Controle de Roedores
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