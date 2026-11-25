Dois presos praticando roubos em Belford Roxo - Divulgação/ drfa-bf

Dois presos praticando roubos em Belford RoxoDivulgação/ drfa-bf

Publicado 25/11/2026 15:32 | Atualizado 25/11/2026 15:58

Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (24), dois homens armados durante patrulhamento na região da

, na tarde desta terça-feira (24),durante patrulhamento na região da Comunidade do Castelar, em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. A ocorrência foi realizada por civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis na Baixada Fluminense (DRFA-BF). Entre os presos, um homem tinha nove anotações criminais, incluindo duas condenações anteriores pelo crime de roubo com uso de arma de fogo.

Na operação, foi apreendido um revólver calibre. 38, com numeração raspada e municiado com cinco cartuchos intactos, que estavam escondidos sob a tampa lateral do automóvel produto de roubo.



Segundo informações da especializada, sob coordenação do Delegado Titular, DR. William Rodrigues, agentes receberam informações sobre dois indivíduos que estariam circulando em uma motocicleta vermelha, supostamente praticando roubos na região do Castelar.



Após patrulhamento, os agentes conseguiram encontrar, na Rua Sergina, uma automóvel com as mesmas características informadas por populares, ocupado por dois homens, e realizaram a devida abordagem.



Prisão e apreensão



Durante a verificação de dados dos envolvidos, foi constatado que um dos criminosos possui nove anotações criminais, uma delas pelo mesmo crime em questão, roubo majorado pelo emprego de armada de fogo.



Policiais apreenderam a arma com numeração raspada e cinco cartuchos intactos.

Uma arma com numeração suprida e uma motocicleta roubada foram apreendidas Divulgação/ drfa-bf

Todos foram encaminhados à delegacia sede da DRFA-BF, juntamente com a motocicleta, a arma de fogo e as munições apreendidas. Lá eles foram autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, permanecendo à disposição da Justiça para os procedimentos legais.



A unidade policial ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração dos fatos. As identidades dos suspeitos presos não foram reveladas pela Policia Civil.



Segurança na região



Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis na Baixada Fluminense (DRFA-BF), até mesmo da Delegacia responsável pela região de Belford Roxo, reforçam que além das medidas passadas por titulares, as equipes trabalham para localizar veículos, apreender armas, drogas e materiais ilícitos, coibindo o trabalho do tráfico de drogas.



A atuação das equipes busca ampliar a capacidade de prevenção e resposta a ocorrências policiais.



Denúncias



Para denúncias ou registros policiais, os canais oficiais são o 190 ou dirija-se presencialmente até uma das delegacias da Polícia Civil na Baixada Fluminense. O Disque-denúncia: 2253-1177. De acordo com a corporação, o sigilo é garantido.