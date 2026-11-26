Pms apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração - Divulgação/ PMERJ

Pms apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração Divulgação/ PMERJ

Publicado 26/11/2026 21:40 | Atualizado 27/11/2026 09:48

39º BPM (Belford Roxo) prenderam em flagrante dois homens envolvidos em um roubo e na receptação de uma motocicleta. A ação ocorreu no início da noite desta quinta-feira (26), no bairro Shangri-lá,

Policiais militares do(Belford Roxo) prenderam em flagrantee na receptação de uma motocicleta. A ação ocorreu no início da noite desta quinta-feira (26), no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo

Tudo começou depois que a vítima conseguiu rastrear por GPS a moto e passou as coordenações aos agentes durante registro de boletim de ocorrência. Com a localização do veículo, as forças de segurança iniciaram diligências e montaram um cerco na região.



Diante dos fatos, os agentes localizaram dois suspeitos conduzindo uma motocicleta com as mesmas descrições passadas pela vítima. Foi dada ordem de parada e realizada as verificações cabíveis. Um dos presos confessou participação no assalto.



Ainda segundo a PM, o automóvel possuía indícios de adulteração. Os agentes apreenderam dois celulares produtos de roubo. A identidade dos indivíduos não foi informada pela equipe.



Celulares roubados em Belford Roxo Divulgação/ PMERJ

Após os procedimentos, a dupla e a motocicleta roubada foram encaminhadas a delegacia de polícia de Belford Roxo (54ª DP), e posteriormente ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.



Pistola apreendida e trio detido



Uma segunda operação realizada pela PM em Belford Roxo, na tarde desta quarta-feira (25), na comunidade do São José, na Vila Santa Tereza, terminou com a prisão de três indivíduos e uma pistola com munições apreendida.



Segundo informações, agentes seguiram em direção a comunidade quando avistaram alguns criminosos em ação. Foi realizado cerco tático, e dado ordem de parada. Os criminosos iniciaram fuga, mas foram alcançados e detido.



Um dos suspeitos teria realizado disparos contra os agentes, e acabou sendo baleado. O homem recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo e posteriormente foi conduzido à 54ª DP.



Na ação, os agentes apreenderam um rádio transmissor e dois celulares. Segundo a corporação, a ação teve o intuito de reforçar a segurança na região, e mirou no grupo criminoso que pratica o comércio ilegal de armas e alguns matérias considerados ilícitos.



Material apreendido durante ação da PM em Belford Roxo Divulgação/ PMERJ

Denúncias



A ação integra o trabalho de policiamento realizado pelo 20º BPM em Belford Roxo, com foco na segurança dos moradores e devolvendo o direito de ir e vir de cada um deles, especialmente em áreas de maiores índices criminais.



Para denúncias ou registros policiais, os canais oficiais são o 190, (21) 98596-7236 ou dirija-se presencialmente até à 54ª Delegacia de Polícia, que está localizada na Estrada Bento José Martins Silvares, 800 Belford Roxo, RJ.