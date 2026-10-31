A criação de porcos e a manutenção de animais silvestres em cativeiro envolvem regras ambientais e sanitárias. - Divulgação Disque Denúncia

A criação de porcos e a manutenção de animais silvestres em cativeiro envolvem regras ambientais e sanitárias.Divulgação Disque Denúncia

Publicado 31/10/2026 13:54





No local, situado na Estrada do Rosário, os agentes encontraram uma pocilga, estrutura utilizada para a criação de porcos, com 11 animais. A propriedade também abrigava três pássaros da fauna silvestre: dois canários-da-terra e um tico-tico. Segundo o Disque Denúncia, as aves estavam sem anilhas de identificação, dispositivos utilizados para identificar e controlar animais silvestres mantidos em cativeiro.



Ao ser questionado pelos policiais sobre as licenças ambientais necessárias para as atividades desenvolvidas no imóvel, incluindo a criação das aves, o responsável informou que não possuía a documentação.



Diante da situação, ele foi encaminhado à 158ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O caso será apurado pelas autoridades competentes.



Uma denúncia feita pela linha verde do Disque Denúncia sobre possíveis irregularidades ambientais levou policiais militares a uma propriedade no bairro Banquete, em Bom Jardim, onde foi identificada uma criação de porcos e aves silvestres sem a documentação necessária. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), na 158ª Delegacia de Polícia.No local, situado na Estrada do Rosário, os agentes encontraram uma pocilga, estrutura utilizada para a criação de porcos, com 11 animais. A propriedade também abrigava três pássaros da fauna silvestre: dois canários-da-terra e um tico-tico. Segundo o Disque Denúncia, as aves estavam sem anilhas de identificação, dispositivos utilizados para identificar e controlar animais silvestres mantidos em cativeiro.Ao ser questionado pelos policiais sobre as licenças ambientais necessárias para as atividades desenvolvidas no imóvel, incluindo a criação das aves, o responsável informou que não possuía a documentação.Diante da situação, ele foi encaminhado à 158ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

Criação de animais exige autorização

A criação de porcos e a manutenção de animais silvestres em cativeiro envolvem regras ambientais e sanitárias. No caso das aves, a identificação por anilhas permite que os órgãos responsáveis acompanhem a origem e a regularidade dos animais mantidos em cativeiro.



A ausência dessa identificação pode dificultar a fiscalização e a verificação de que os pássaros foram obtidos legalmente. A criação de espécies silvestres sem autorização também pode configurar infração ambiental, dependendo das circunstâncias e da documentação existente.



No caso de Bom Jardim, o Disque Denúncia informou que o responsável não apresentou as licenças solicitadas pelos policiais. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para as providências cabíveis. Até a divulgação das informações, não havia detalhes sobre eventuais autuações, apreensão dos animais ou medidas administrativas adotadas.



A presença da pocilga próxima a um curso de água também foi registrada na ocorrência. A proximidade de criações de suínos com rios e córregos exige atenção ambiental, principalmente em relação ao destino dos resíduos produzidos pelos animais, que podem contaminar o solo e os recursos hídricos quando descartados de forma inadequada.



Não foram divulgadas informações sobre a existência de contaminação da água no local ou sobre a realização de análises ambientais. Também não há confirmação de que os animais tenham sido retirados da propriedade.



Como denunciar crimes ambientais

A Linha Verde recebe denúncias sobre crimes e irregularidades ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro. As informações podem ser repassadas de forma anônima, por telefone, aplicativo ou pela internet.



O Disque Denúncia disponibiliza os números 0300 253 1177 e (21) 2253-1177, além do aplicativo Disque Denúncia RJ e do site oficial. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.



O programa encaminha as informações recebidas aos órgãos responsáveis pela fiscalização e investigação.



