Casarão do Museu Museu Fazenda Bom Jardim, local onde foi criado o distrito de Bom Jardim, que se tornou cidade em 1893 - Reprodução / IG @museufazendabomjardim

Casarão do Museu Museu Fazenda Bom Jardim, local onde foi criado o distrito de Bom Jardim, que se tornou cidade em 1893Reprodução / IG @museufazendabomjardim

Publicado 10/11/2026 16:54





A produção agrícola é um dos destaques locais. Bom Jardim tem tradição no cultivo de flores de corte, especialmente rosas, além de café, hortaliças, legumes e inhame. A pecuária e a avicultura também integram as atividades rurais. O município ainda mantém ligação com a indústria de confecções, influenciada pelo polo de moda íntima de Nova Friburgo, além de empresas dos setores têxtil, alimentício e de bebidas. A cerca de 23 quilômetros de Nova Friburgo, Bom Jardim reúne características que fazem do município um destino interessante para quem deseja conhecer outros cenários da Região Serrana do Rio de Janeiro. Com pouco mais de 28 mil habitantes, a cidade preserva o ritmo tranquilo do interior, paisagens montanhosas e uma economia diversificada, que tem na agricultura, na indústria, no comércio e nos serviços importantes fontes de movimentação.A produção agrícola é um dos destaques locais. Bom Jardim tem tradição no cultivo de flores de corte, especialmente rosas, além de café, hortaliças, legumes e inhame. A pecuária e a avicultura também integram as atividades rurais. O município ainda mantém ligação com a indústria de confecções, influenciada pelo polo de moda íntima de Nova Friburgo, além de empresas dos setores têxtil, alimentício e de bebidas. Cafés especiais e turismo rural



A tradição cafeeira de Bom Jardim também se transformou em oportunidade para o turismo rural. Algumas propriedades do município abrem suas portas para receber visitantes interessados em conhecer de perto o universo da produção de café. As experiências incluem caminhadas entre os cafezais, explicações sobre o cultivo e a colheita dos grãos, visitas às estruturas de secagem e beneficiamento e degustações orientadas.



A proposta é aproximar o visitante da vida no campo, mostrando o caminho percorrido pelo café, desde o plantio até a xícara. Além da bebida, as visitas podem envolver gastronomia rural, contato com a natureza e momentos de convivência nas propriedades.



Esse tipo de iniciativa agrega valor à produção agrícola, amplia as possibilidades de renda no campo e fortalece o turismo de experiência, conectando a identidade rural de Bom Jardim às atividades de lazer e visitação.



café tem uma relação histórica com Bom Jardim. No século XIX, a cultura cafeeira foi determinante para o desenvolvimento econômico e a formação do município, que chegou a figurar entre os importantes produtores brasileiros. Atualmente, essa tradição ganha novos contornos com a produção de cafés especiais, que conquistam espaço em mercados especializados.A tradição cafeeira de Bom Jardim também se transformou em oportunidade para o turismo rural. Algumas propriedades do município abrem suas portas para receber visitantes interessados em conhecer de perto o universo da produção de café. As experiências incluem caminhadas entre os cafezais, explicações sobre o cultivo e a colheita dos grãos, visitas às estruturas de secagem e beneficiamento e degustações orientadas.A proposta é aproximar o visitante da vida no campo, mostrando o caminho percorrido pelo café, desde o plantio até a xícara. Além da bebida, as visitas podem envolver gastronomia rural, contato com a natureza e momentos de convivência nas propriedades.Esse tipo de iniciativa agrega valor à produção agrícola, amplia as possibilidades de renda no campo e fortalece o turismo de experiência, conectando a identidade rural de Bom Jardim às atividades de lazer e visitação. Montanhas, cachoeiras e aventura



Para quem prefere passeios mais tranquilos, a Cachoeira Santa Angélica, no distrito de São José do Ribeirão, é uma opção de contato com a natureza e tem acesso gratuito. As Furnas do Mão de Luva também fazem parte dos atrativos, reunindo formações rochosas e referências à história da exploração de ouro na região.

Entre os principais atrativos naturais está a Pedra Aguda, em Barra Alegre , formação rochosa procurada por praticantes de escalada, caminhadas e rapel. A Pedra da Simpatia também integra o roteiro de aventura, com condições para a prática de voo livre e parapente.Para quem prefere passeios mais tranquilos, a Cachoeira Santa Angélica, no distrito de São José do Ribeirão, é uma opção de contato com a natureza e tem acesso gratuito. As Furnas do Mão de Luva também fazem parte dos atrativos, reunindo formações rochosas e referências à história da exploração de ouro na região. História e patrimônio cultural



Outro espaço importante é o Galpão Cultural Margaret de Jesus Meneses, que ocupa uma antiga estrutura ligada ao beneficiamento do café e hoje recebe exposições, oficinas e atividades artísticas.



Bom Jardim também abriga o



Com a combinação de produção rural, cafés especiais, patrimônio histórico e paisagens naturais, Bom Jardim apresenta diferentes possibilidades de visitação e reforça sua identidade como um dos municípios que ajudam a compor a diversidade turística e econômica da Região Serrana fluminense. A memória da cidade pode ser conhecida no Museu Fazenda Bom Jardim construído no fim do século XIX pelo "coronel" Luiz Corrêa da Rocha Sobrinho, um dos maiores plantadores de café do estado na época. O casarão é a segunda sede da então Fazenda Bom Jardim, onde foi criado o distrito de Bom Jardim que, posteriormente, se tornou cidade. Além de preservar a história da cidade com a exposição de documentos, exemplares de jornais publicados na região desde o século XIX e a catalogação de fotografias, o local tem grande importância histórica.Outro espaço importante é o Galpão Cultural Margaret de Jesus Meneses, que ocupa uma antiga estrutura ligada ao beneficiamento do café e hoje recebe exposições, oficinas e atividades artísticas.Bom Jardim também abriga o TIBÁ (Instituto de Tecnologias Intuitivas e Bioarquitetura), dedicado à sustentabilidade e às construções de baixo impacto ambiental. Desenvolve e ensina técnicas de construção sustentável, bioconstrução, uso de bambu, agrofloresta, PANCs (plantas comestíveis não convencionais) e arquitetura de baixo impacto ambiental.Com a combinação de produção rural, cafés especiais, patrimônio histórico e paisagens naturais, Bom Jardim apresenta diferentes possibilidades de visitação e reforça sua identidade como um dos municípios que ajudam a compor a diversidade turística e econômica da Região Serrana fluminense.

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