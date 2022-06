Através de postagem no portal da prefeitura, a Secretaria incentiva o bom-jesuense a doar - Foto Ascom/Ilustração

Através de postagem no portal da prefeitura, a Secretaria incentiva o bom-jesuense a doar Foto Ascom/Ilustração

Publicado 28/06/2022 16:54

Bom Jesus - “Salve uma vida, doe sangue!”, é o slogan de campanha desenvolvida pela Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), em convocação aos bom-jesuenses; nesta terça-feira (28), o ônibus do Hemocentro-RJ está estacionado no pátio do destacamento do Corpo de Bombeiros (bairro Lia Márcia) recebendo doadores.

Quem doa sangue corre menos risco de câncer, faz check-up totalmente gratuito e tem direito a um dia de folga no serviço. A secretaria orienta que para doar não precisa estar em jejum; são exigidos documento de identidade e não ter consumido bebida alcoólica nas últimas horas.

Há vários outros critérios a serem observados: não pode doar sangue quem teve hepatite após os 11 anos de idade e tenha evidência clínica ou laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis; se a pessoa estiver com gripe ou resfriado também não deve doar temporariamente.

Nesse caso, ainda que tenha se recuperado, recomenda-se aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação; também é recomendável evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

O interessado em doar deve procurar as unidades de coleta, para checar se atende aos requisitos necessários e estar disposto a ajudar o próximo. A Secretaria de Saúde orienta que quem tiver necessidade de mais informações basta entra em contato com o órgão presencialmente ou pelo telefone 0800-2820708.