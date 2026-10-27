Bom Jesus do Itabapoana está localizado no Noroeste Fluminense e tem 596,659 km² de extensão territorial - Foto Rede Social/Reprodução

Bom Jesus do Itabapoana está localizado no Noroeste Fluminense e tem 596,659 km² de extensão territorial Foto Rede Social/Reprodução

Publicado 27/10/2026 21:15 | Atualizado 27/10/2026 21:21





O município apresenta uma economia sustentada conjuntamente pela agropecuária, comércio, serviços e por atividades industriais ligadas à transformação da produção regional. A localização próxima a municípios capixabas e a outros centros do interior fluminense também lhe é bastante favorável.



Por essa posição geográfica, é expressivo o favorecimento à circulação de mercadorias, trabalhadores e consumidores, criando possibilidades de integração econômica que ultrapassam os limites administrativos do território. A formatação territorial inclui cinco distritos, além da sede: Calheiros, Rosal, Carabuçu, Pirapetinga de Bom Jesus e Serrinha.



Trata-se de uma organização estrutural do mapa que garante a presença de comunidades urbanas e rurais com características próprias, integradas de forma importante no planejamento dos serviços públicos, na conservação das estradas vicinais e no escoamento da produção agrícola.



Bom Jesus não marca passo estagnado, ainda que demandas comuns aos demais municípios na área orçamentária não o evidenciem. Na verdade, constata-se que a cidade mantém relação direta com a dinâmica econômica do Vale do Itabapoana e compartilha com a vizinhança desafios e oportunidades relacionados à mobilidade, à geração de empregos e à oferta de serviços.



Entre os principais pilares da economia bonjesuense está o campo, que agrega a Com território de 596,659 quilômetros quadrados, população de 35.173 habitantes – segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – e localizado no Noroeste Fluminense, na divisa do Estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, Bom Jesus do Itabapoana reúne características que ajudam a explicar sua importância econômica e social na região.O município apresenta uma economia sustentada conjuntamente pela agropecuária, comércio, serviços e por atividades industriais ligadas à transformação da produção regional. A localização próxima a municípios capixabas e a outros centros do interior fluminense também lhe é bastante favorável.Por essa posição geográfica, é expressivo o favorecimento à circulação de mercadorias, trabalhadores e consumidores, criando possibilidades de integração econômica que ultrapassam os limites administrativos do território. A formatação territorial inclui cinco distritos, além da sede: Calheiros, Rosal, Carabuçu, Pirapetinga de Bom Jesus e Serrinha.Trata-se de uma organização estrutural do mapa que garante a presença de comunidades urbanas e rurais com características próprias, integradas de forma importante no planejamento dos serviços públicos, na conservação das estradas vicinais e no escoamento da produção agrícola.Bom Jesus não marca passo estagnado, ainda que demandas comuns aos demais municípios na área orçamentária não o evidenciem. Na verdade, constata-se que a cidade mantém relação direta com a dinâmica econômica do Vale do Itabapoana e compartilha com a vizinhança desafios e oportunidades relacionados à mobilidade, à geração de empregos e à oferta de serviços.Entre os principais pilares da economia bonjesuense está o campo, que agrega a bovinocultura de leite e de corte, cuja participação é expressiva na atividade rural. Na esteira desse desenvolvimento, a cafeicultura, especialmente a produção de cafés especiais, amplia as possibilidades de valorização dos produtos locais.

Além do primarismo

Em proporções menores, porém suficientes para integrar com significância a diversidade das atividades desenvolvidas no município, propriedades de diferentes portes destacam-se na produção de ovos caipiras, na horticultura e na fruticultura. Contudo, quem acompanha a trajetória do município testemunha que a importância do setor agropecuário não se limita à produção primária.



A reforçar essa realidade, a cadeia agropecuária movimenta fornecedores de insumos, transporte, comércio, assistência técnica e unidades de beneficiamento, criando uma rede de atividades que influencia diretamente a renda e o emprego. Na pecuária leiteira, por exemplo, a transformação da matéria-prima em derivados representa uma excelente oportunidade de agregar valor à produção.



Essa diversificação produtiva representa um dos principais caminhos para reduzir a dependência de atividades sujeitas às oscilações de preços, às condições climáticas e aos custos de produção. Além disso, o estímulo a pequenas indústrias, agroindústrias, empreendimentos familiares e novos negócios contribui diretamente para ampliar as oportunidades de trabalho na região.

Contexto do turismo

No cenário regional, Bom Jesus possui atrativos naturais e culturais com grande potencial de exploração. Como exemplo, pode ser citado o Lago José Neves, conhecido popularmente como Laguinho, um dos principais espaços de convivência e lazer da cidade. Na zona rural, destacam-se cachoeiras, rios, serras e paisagens associadas ao Vale do Itabapoana.



Turbinam ainda o potencial turístico a realização de festas tradicionais, festivais musicais, eventos esportivos e iniciativas culturais. O caminho para Bom Jesus arrancar no desenvolvimento é largo, com perspectivas atreladas à capacidade de diversificar a economia e aproveitar melhor os recursos de que o município dispõe.



No resumo do perfil de Bom Jesus, está desenhado um município com território estratégico na divisa entre dois estados e uma economia que reúne tradição rural e possibilidades de diversificação. Contudo, é construtivo observar: o caminho para um futuro de maior prosperidade depende da valorização de quem produz e da modernização da infraestrutura.





