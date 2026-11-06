Márcia Alessandra comenta que o sistema deve englobar desde o prontuário unificado até o gerenciamento de insumos Foto Ascom/Divulgação
A iniciativa se dá por meio do Pregão Eletrônico nº 258/2026, para a contratação de uma empresa especializada na estruturação de uma solução tecnológica integrada de gestão em saúde, com um valor estimado global de R$ 1.746.401,60 em recursos públicos. O anúncio foi feito nessa quinta-feira pela secretária de Saúde, Márcia Alessandra.
O edital está publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e prevê que as empresas interessadas em disputar o certame, conduzido pelo critério de menor preço, podem enviar suas propostas de forma virtual até as 9h do dia 19 de novembro de 2026, momento em que será aberta a sessão pública de disputa.
A secretária ressalta que, na prática, a implementação desse ecossistema digital busca otimizar o acompanhamento da jornada do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS) local: “O sistema deve englobar desde o prontuário unificado até o gerenciamento de insumos, o monitoramento de filas para consultas ou exames e a comunicação direta com os cidadãos”.
Márcia Alessandra realça que a iniciativa se alinha aos esforços de transformação digital que vêm ganhando força no cenário nacional para aumentar a eficiência administrativa e reduzir o tempo de resposta aos usuários: “O investimento de R$ 1,74 milhão acontece em um período de consolidação dos repasses e saldos orçamentários do Fundo Municipal de Saúde”.
Impactos nos programas
A expectativa é que o sistema digital possa - além do acompanhamento em tempo real da jornada do paciente, desde o primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) até os encaminhamentos especializados - otimizar a marcação de consultas e o controle do estoque de medicamentos.
Outro fator considerável observado é que o ecossistema digital também poderá contribuir para impulsionar os programas estratégicos que o município já desenvolve em sua rede de assistência. Estarão integradas à plataforma, por exemplo, as visitas das equipes de Atenção Primária, os mutirões de exames preventivos e as ações de acompanhamento domiciliar voltadas para pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.
“Com os agentes comunitários e técnicos utilizando dispositivos interligados ao sistema central, o histórico de saúde de cada família poderá ser atualizado instantaneamente no campo”, ratifica a secretária, acentuando que será permitido um monitoramento contínuo em todo o território de Bom Jesus do Itabapoana.
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