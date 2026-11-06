Márcia Alessandra comenta que o sistema deve englobar desde o prontuário unificado até o gerenciamento de insumos - Foto Ascom/Divulgação

Márcia Alessandra comenta que o sistema deve englobar desde o prontuário unificado até o gerenciamento de insumos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 06/11/2026 16:41 | Atualizado 06/11/2026 17:13





A iniciativa se dá por meio do Pregão Eletrônico nº 258/2026, para a contratação de uma empresa especializada na estruturação de uma solução tecnológica integrada de gestão em saúde, com um valor estimado global de R$ 1.746.401,60 em recursos públicos. O anúncio foi feito nessa quinta-feira pela secretária de Saúde, Márcia Alessandra.



O edital está publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e prevê que as empresas interessadas em disputar o certame, conduzido pelo critério de menor preço, podem enviar suas propostas de forma virtual até as 9h do dia 19 de novembro de 2026, momento em que será aberta a sessão pública de disputa.



A secretária ressalta que, na prática, a implementação desse ecossistema digital busca otimizar o acompanhamento da jornada do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS) local: “O sistema deve englobar desde o prontuário unificado até o gerenciamento de insumos, o monitoramento de filas para consultas ou exames e a comunicação direta com os cidadãos”.



Márcia Alessandra realça que a iniciativa se alinha aos esforços de transformação digital que vêm ganhando força no cenário nacional para aumentar a eficiência administrativa e reduzir o tempo de resposta aos usuários: “O investimento de R$ 1,74 milhão acontece em um período de consolidação dos repasses e saldos orçamentários do Fundo Municipal de Saúde”. A modernização da rede pública de saúde está entre as prioridades do governo de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Um dos passos mais recentes acaba de ser dado, com a abertura do processo licitatório de R$ 1,74 milhão para implementar um sistema digital visando unificar e digitalizar os fluxos de informação das unidades do município.A iniciativa se dá por meio do Pregão Eletrônico nº 258/2026, para a contratação de uma empresa especializada na estruturação de uma solução tecnológica integrada de gestão em saúde, com um valor estimado global de R$ 1.746.401,60 em recursos públicos. O anúncio foi feito nessa quinta-feira pela secretária de Saúde, Márcia Alessandra.O edital está publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e prevê que as empresas interessadas em disputar o certame, conduzido pelo critério de menor preço, podem enviar suas propostas de forma virtual até as 9h do dia 19 de novembro de 2026, momento em que será aberta a sessão pública de disputa.A secretária ressalta que, na prática, a implementação desse ecossistema digital busca otimizar o acompanhamento da jornada do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS) local: “O sistema deve englobar desde o prontuário unificado até o gerenciamento de insumos, o monitoramento de filas para consultas ou exames e a comunicação direta com os cidadãos”.Márcia Alessandra realça que a iniciativa se alinha aos esforços de transformação digital que vêm ganhando força no cenário nacional para aumentar a eficiência administrativa e reduzir o tempo de resposta aos usuários: “O investimento de R$ 1,74 milhão acontece em um período de consolidação dos repasses e saldos orçamentários do Fundo Municipal de Saúde”.

Impactos nos programas

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Recentemente esses saldos indicavam mais de R$ 8,7 milhões em contas ativas, incluindo verbas específicas carimbadas para custeio do SUS e investimentos estruturais. “Após a abertura das propostas e a definição da empresa vencedora, o cronograma técnico detalhará as fases de transição dos dados atuais e o treinamento das equipes de saúde da rede municipal”, frisa.



A expectativa é que o sistema digital possa - além do acompanhamento em tempo real da jornada do paciente, desde o primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) até os encaminhamentos especializados - otimizar a marcação de consultas e o controle do estoque de medicamentos.



Outro fator considerável observado é que o ecossistema digital também poderá contribuir para impulsionar os programas estratégicos que o município já desenvolve em sua rede de assistência. Estarão integradas à plataforma, por exemplo, as visitas das equipes de Atenção Primária, os mutirões de exames preventivos e as ações de acompanhamento domiciliar voltadas para pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.



“Com os agentes comunitários e técnicos utilizando dispositivos interligados ao sistema central, o histórico de saúde de cada família poderá ser atualizado instantaneamente no campo”, ratifica a secretária, acentuando que será permitido um monitoramento contínuo em todo o território de Bom Jesus do Itabapoana.





