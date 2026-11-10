Queda de árvores sobre a rede de energia e postes derrubados pelo temporal provocaram o colapso no sistema - Foto: Reprodução/Facebook Enel

Queda de árvores sobre a rede de energia e postes derrubados pelo temporal provocaram o colapso no sistema Foto: Reprodução/Facebook Enel

Publicado 10/11/2026 18:11



Os estragos provocados pelos temporais que atingiram o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro no fim de semana deixaram moradores de Aperibé, Miracema, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Santo Antônio de Pádua revoltados com a lentidão no atendimento e a falta de respostas concretas da concessionária Enel diante das interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Segundo as reclamações, foram quase 24 horas no escuro entre domingo (8) e segunda-feira (9), mas a concessionária afirmou que já havia restabelecido 83% do serviço. A grave crise no abastecimento foi provocada pela queda de aproximadamente 185 árvores de grande porte sobre a rede de distribuição, o que dificultou a realização dos reparos.



Embora o temporal tenha sido o estopim para o colapso na infraestrutura, a demora no atendimento gerou uma onda de indignação popular. Em Aperibé, moradores do bairro Derane relataram ter enfrentado quase 24 horas ininterruptas sem eletricidade, comprometendo a rotina das famílias e do comércio.



Segundo os relatos, o cenário gerou prejuízos com a perda de alimentos refrigerados e dificultou a comunicação, agravando o sentimento de abandono entre os consumidores. O episódio reforça o histórico recente de desgaste da distribuidora junto à população e aos órgãos de fiscalização pela lentidão na recomposição da rede após eventos climáticos.



A repercussão negativa e os transtornos acumulados levaram a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ a cobrar explicações formais e prazos definidos das concessionárias que atuam no estado. Por meio de nota, a Enel informou que conseguiu restabelecer o fornecimento para a maior parte dos clientes inicialmente afetados.



Solução não atinge 100%



A empresa justificou que a complexidade das ocorrências exige trabalho contínuo das equipes em campo, que seguem mobilizadas na reconstrução dos trechos mais danificados pela queda de vegetação. No entanto, alguns pontos ainda dependem de reparos.



Apesar da normalização quase total nos números gerais, o problema atual na região Noroeste se concentra em localidades como a zona rural de Cambuci. Moradores estariam sem energia por mais de 40 horas, o que motivou bloqueios e protestos na rodovia BR-356 nesta terça-feira (10) para cobrar agilidade.



A Enel ainda não divulgou um boletim individualizado informando quantas unidades consumidoras seguem desligadas em cada município. Há registro também de impacto no abastecimento de água em Miracema, onde as falhas elétricas comprometeram pontualmente o sistema de distribuição hídrica.



Para restabelecer o serviço em toda a região, a Enel pontua que mantém 920 equipes mobilizadas no estado para concluir os reparos complexos, que exigiram a reconstrução de trechos inteiros e a troca de postes e cabos. Em caso de necessidade, a concessionária disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (21) 99601-9608 ou pela central telefônica gratuita 0800 2800 120.





