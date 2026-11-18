As equipes continuam tendo muito trabalho para reparar estragos e retirar a lama de vários pontos do município - Foto: Divulgação/PMBJI

As equipes continuam tendo muito trabalho para reparar estragos e retirar a lama de vários pontos do município Foto: Divulgação/PMBJI

Publicado 18/11/2026 17:47

Um temporal causou transtornos no fim da tarde de segunda-feira (16) em Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste Fluminense, mobilizando equipes da prefeitura para uma operação de limpeza e recuperação dos pontos atingidos. Os trabalhos começaram ainda durante a noite e foram intensificados.



Além dos servidores, a estrutura envolveu máquinas e veículos da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (SEMOISP) distribuídos por diversos bairros da cidade. As ações ainda continuam em Santa Terezinha, Santa Rosa e Lia Márcia, além da região central.



A operação inclui retirada de lama e resíduos acumulados nas vias públicas, lavagem de ruas e execução de serviços emergenciais para minimizar os transtornos provocados pelo volume de água. O secretário Leonardo Gualande afirma que a mobilização começou imediatamente após a tempestade.



Segundo Gualande, o trabalho está sendo realizado simultaneamente em vários pontos, diante da quantidade de barro e sujeira deixada pela chuva: “Começamos a trabalhar segunda-feira à noite mesmo e seguimos tentando amenizar os problemas provocados pela chuva. Encontramos muito barro e muita sujeira em diversos pontos da cidade”.

Equipes atentas para

ações de emergência

O secretário pontua que a prioridade da administração municipal é restabelecer as condições de circulação e normalizar os serviços nas localidades afetadas: “As equipes permanecem mobilizadas e novas intervenções serão realizadas de acordo com as necessidades identificadas pelos profissionais que atuam em campo”.



Além dos serviços de infraestrutura, o temporal também provocou impactos no funcionamento da rede municipal de saúde. A Assessoria de Comunicação (Ascom) aponta que o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foi atingido e precisou ser interditado temporariamente, deixando os atendimentos suspensos até que o imóvel apresente condições adequadas de funcionamento.



“A previsão meteorológica exige atenção dos moradores nos próximos dias”, alerta a Ascom, orientando que, embora possam ocorrer períodos de sol entre nuvens, a tendência é de continuidade das instabilidades, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas até o fim de semana. “O cenário reforça a necessidade de acompanhamento das condições climáticas”, conclui.

Estado ajuda com

caminhão-tanque

Para contribuir com as ações municipais, o governo do estado enviou um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ), que já está atuando em conjunto com as equipes locais nos trabalhos de recuperação e limpeza das vias públicas. A chegada do veículo e da guarnição foi acompanhada de perto pela Defesa Civil municipal e militares do CBMERJ.





O caminhão-tanque de grande capacidade é apropriado para ações pós-temporal, sendo utilizado principalmente para a lavagem de lama nas ruas, a desobstrução das vias e o apoio hídrico aos servidores que atuam na normalização da cidade. As equipes da prefeitura seguem monitorando as áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.





