As equipes continuam tendo muito trabalho para reparar estragos e retirar a lama de vários pontos do município Foto: Divulgação/PMBJI
Além dos servidores, a estrutura envolveu máquinas e veículos da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (SEMOISP) distribuídos por diversos bairros da cidade. As ações ainda continuam em Santa Terezinha, Santa Rosa e Lia Márcia, além da região central.
A operação inclui retirada de lama e resíduos acumulados nas vias públicas, lavagem de ruas e execução de serviços emergenciais para minimizar os transtornos provocados pelo volume de água. O secretário Leonardo Gualande afirma que a mobilização começou imediatamente após a tempestade.
Segundo Gualande, o trabalho está sendo realizado simultaneamente em vários pontos, diante da quantidade de barro e sujeira deixada pela chuva: “Começamos a trabalhar segunda-feira à noite mesmo e seguimos tentando amenizar os problemas provocados pela chuva. Encontramos muito barro e muita sujeira em diversos pontos da cidade”.
Equipes atentas para
ações de emergência
Além dos serviços de infraestrutura, o temporal também provocou impactos no funcionamento da rede municipal de saúde. A Assessoria de Comunicação (Ascom) aponta que o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foi atingido e precisou ser interditado temporariamente, deixando os atendimentos suspensos até que o imóvel apresente condições adequadas de funcionamento.
“A previsão meteorológica exige atenção dos moradores nos próximos dias”, alerta a Ascom, orientando que, embora possam ocorrer períodos de sol entre nuvens, a tendência é de continuidade das instabilidades, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas até o fim de semana. “O cenário reforça a necessidade de acompanhamento das condições climáticas”, conclui.
Estado ajuda com
caminhão-tanque
O caminhão-tanque de grande capacidade é apropriado para ações pós-temporal, sendo utilizado principalmente para a lavagem de lama nas ruas, a desobstrução das vias e o apoio hídrico aos servidores que atuam na normalização da cidade. As equipes da prefeitura seguem monitorando as áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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