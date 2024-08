Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas sobrevoa a área em chamas - Reginaldo Pimento/Agência O Dia

Publicado 07/08/2024 14:31 | Atualizado 07/08/2024 18:03

Rio - O Corpo de Bombeiros atua para apagar um incêndio que teve início por volta do meio-dia desta quarta-feira (7) no Complexo Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, comunidade em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Subprefeitura da Zona Sul, o fogo continuava se alastrando rapidamente por volta de 16h40 e chegou a atingir ao menos três casas de uma localidade conhecida como Vietnã – confira mais fotos aqui . Até o momento, não havia registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros não confirma, mas uma moradora relatou que o incêndio teria se iniciado após um morador colocar fogo em um amontoado de lixo, o que fez as chamas se espalharem por conta do vento.

De acordo com a corporação, militares dos quarteis de Copacabana, Catete, Alto da Boa Vista e Lagoa (GOA - Grupamento de Operações Aéreas) atuam com caminhões equipados com escada Magirus e helicóptero para conter o fogo, mas encontram dificuldades já que a região em chamas é de difícil acesso.

A subprefeitura – que acionou Defesa Civil, Assistência Social e Ação Comunitária para auxiliar na ação e prestar apoio à população –, informou que a Rua Barata Ribeiro, por volta de 16h30, precisou ser interditada pela segunda vez, próximo à entrada do Túnel Sá Freire Alvim. O objetivo dos militares é isolar o trecho já que pretendem debelar o fogo em um ponto mais alto, o que pode ocasionar a queda de uma pedra, por exemplo.

Já o Centro de Operações Rio divulgou que estão interditadas também a Rua Djalma Ulrich, na altura da Leopoldo Miguez; e a Rua Prof. Gastão Bahiana, desde a Avenida Epitácio Pessoa até a altura da Barata Ribeiro.