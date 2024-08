Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas sobrevoa a área em chamas - Reginaldo Pimento/Agência O Dia

Publicado 07/08/2024 14:31 | Atualizado 07/08/2024 15:37

Rio - O Corpo de Bombeiros atua para apagar um incêndio que teve início por volta do meio-dia desta quarta-feira (7) no Pavão-Pavãozinho, comunidade em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Subprefeitura da Zona Sul, que enviou equipes para auxiliar na ocorrência, o fogo continuava se alastrando rapidamente por volta de 15h30 e já se aproximava de uma localidade conhecida como Vietnã. Até o momento, não havia registro de vítimas ou feridos.

Ainda de acordo com a comunicação da subprefeitura – que já acionou a Defesa Civil para ajudar no atendimento –, um trecho da Rua Barata Ribeiro foi interditado para que os bombeiros pudessem controlar as chamas que se aproximavam do Túnel Sá Freire Alvim. Uma faixa da via já está liberada.

O Corpo de Bombeiros informou que os militares do quartel de Copacabana, acionados às 12h37, estão posicionados na Rua Saint-Roman, de onde tentam se aproximar do foco do incêndio. A região em chamas, porém, é de difícil acesso.

Em paralelo, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) auxilia os trabalhos com o uso de um helicóptero. Da aeronave, a equipe sobrevoa a área atingida enquanto traça a melhor estratégia para controlar o fogo.