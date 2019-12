Busca do Google homenageia Noel Rosa

Rio - O Doodle do Google homenageia o sambista Noel Rosa, nesta quarta-feira. A busca do site estampa uma ilustração do cantor e compositor morto em maior de 1937, vítima de tuberculose. Neste 11 de dezembro, o músico faria 109 anos.

Conhecido como Poeta da Vila, Noel é autor de sucessos do samba como "Com Que Roupa?", entoado em diversas rodas pelo país e interpretado por artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Zeca Pagodinho. O músico carioca morreu aos 26 anos, mas deixou um legado de mais de 200 canções compostas por ele.