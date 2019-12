Deputado é criticado por chacota contra homem com deficiência vestido de Papai Noel em escola

Goiás - O deputado estadual de Goiás Alysson Lima (Republicanos) foi alvo de críticas depois que postou um vídeo em sua conta no Facebook em que um homem com deficiência física e mental se veste de Papai Noel para visitar uma escola de Garuva, em Santa Catarina. O parlamentar escreveu: "Crianças ingratas não aceitam qualquer Papai Noel".

Alysson Lima disse que a publicação foi um erro, se desculpou e apagou a postagem.



“Queria me explicar sobre a história do vídeo, o recebi há cerca de uma semana por WhatsApp e acabei publicando, como se fosse uma brincadeira, sem saber do que se tratava e de quem se tratava. Quero me retratar publicamente e pedir perdão à pessoa envolvida, a todos os seus familiares e às pessoas que se sentirem ofendidas em relação à minha publicação. Não estava em meu coração a intenção de tripudiar em cima de ninguém”, disse.



homem que aparece no vídeo, César Adriany David, 44 anos, realiza trabalho voluntário em escolas há quatro anos. Ele sempre visita instituições de ensino na véspera do Natal para entregar donativos que arrecada ao longo do ano.



O vídeo compartilhado pelo deputado foi gravado pela diretora de uma escola no início deste mês e publicado na rede social da instituição. Nas imagens, César aparece entrando na sala de aula com um saco vermelho em mãos para entregar doces e chocolates para os alunos, que estão sentados no chão e aguardam a chegada do Papai Noel.