Queda de estrutura mata grávida e fere marido em SP

Uma mulher grávida , de 33 anos, morreu e o marido, 35, ficou gravemente ferido no sábado (14) após caírem de um deck com altura de 10 metros, localizado em uma pousada de São Sebastião, litoral de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois estavam apoiados na estrutura para tirar fotos com a praia de Juquehy ao fundo e caíram nas pedras.

Após a queda, o casal foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, na região central. A mulher e o bebê, de cinco meses de gestação, não resistiram aos ferimentos, e o homem está internado. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente .

As vítimas são de São Bernardo do Campos, região metropolitana de São Paulo, e passavam o final de semana no litoral norte do estado.