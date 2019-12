São Paulo - A Polícia Civil investiga a morte de duas mulheres, com 34 e 23 anos, dentro de um motel na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

As vítimas, que não tiveram identidade revelada, foram encontradas sem vida, na segunda-feira, dentro da banheira do motel, um dia após serem dadas como desaparecidas a caminho de uma festa em uma chácara.

De acordo com a polícia, não há indícios de que o local tenha sofrido arrombamento. Drogas e remédios foram encontrados dentro do quarto. A perícia ainda vai divulgar laudo da cena do crime, mas as duas principais hipóteses são de que as mulheres tenham sofrido overdose ou cometido suicídio.