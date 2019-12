Em resposta a Bolsonaro, Senado aprova homenagem a Paulo Freire

Brasília - Após o presidente Jair Bolsonaro ter chamado o educador Paulo Freire de "energúmeno", o Senado aprovou, nesta terça-feira, uma sessão solene em homenagem ao pensador. Na votação, senadores aconselharam que o presidente leia os livros de autor, que é considerado patrono da educação brasileira.

A crítica de Bolsonaro ao educador ocorreu nesta segunda, quando o presidente defendeu o fim da parceria entre a TV Escola e o Ministério de Educação (MEC). Ele afirmou que a emissora "deseduca" e se referiu a Paulo Freire como "esse energúmeno aí, ídolo da esquerda".

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), autor da proposta de homenagem, destacou que "homenagear Paulo Freire é reconhecer a própria história do Brasil". Ele também argumentou que não são apenas as universidades que precisam se indignar com "tamanha agressão ao mestre da educação".

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), também criticou a fala de Bolsonaro. "Energúmeno é um presidente misógino, preconceituoso, sexista, homofóbico, racista".