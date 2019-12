Adolescente liga para emergência para denunciar pai que esfaqueava a mãe

Mato Grosso do Sul - A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul divulgou áudio do momento no qual um menino de 11 anos ligou para a polícia por meio do telefone 190 para denunciar uma agressão sofrida pela mãe dentro de casa.

“Meu pai está agredindo minha mãe”, fala o menino. A atendente chega a perguntar se ele está ligando de brincadeira. “Não estou passando trote, por favor, me ajuda”, diz a criança antes de chorar de desespero.

A polícia foi até o local e encontrou a mãe da criança esfaqueada em cima da cama. O pai do menino, Carlos Fernando da Silva, de 38 anos, estava ao lado da mulher e foi preso em flagrante. A arma do crime, uma faca, também estava no local.

Segundo os policiais, a mulher só foi salva graças à ação do menino, que estava no local do crime com mais dois irmãos. Ela passou dois dias internada e recebeu alta na terça-feira (17). As crianças foram encontradas escondidas atrás de um sofá e foram encaminhadas para a casa da avó.

Escute o áudio do momento da denúncia: