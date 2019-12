Curitiba - Um jovem, que não teve sua identidade revelada, foi flagrado usando uma suástica, símbolo nazista, no braço na praça de alimentação do Jockey Plaza Shopping, em Curitiba, capital do Paraná. A ação é considerada uma apologia ao nazismo. A foto viralizou na internet após ter sido publicada, nesta quinta-feira, pela página do Facebook “Plataforma Antifascista”.

No último sábado, outro homem havia sido flagrado com uma braçadeira de suástica em um bar em Unaí, Minas Gerais. Nesta quarta, ele foi indiciado pela Polícia Civil por discriminação racial e crime com pena de dois a cinco anos de prisão e multa.

Em Minas, a Polícia Militar foi chamada e chegou a ir no bar. Mas os policiais não abordaram o homem, que foi identificado como o pecuarista José Eugênio Adjuto.