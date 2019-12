Paraná - Uma batida frontal entre um carro e um caminhão, na noite desta quarta na BR-277, em Ibema no interior do Paraná, levou ao falecimento de um caminhoneiro e a ferimentos graves em outras duas pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, de 29 anos, não possui habilitação.

O motorista do carro e o passageiro do caminhão tiveram sérias lesões e foram levados ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel.

Testemunhas afirmam que o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem em faixa contínua em uma curva, ou seja manobra ilegal em que o veículo ficou no sentido contrário ao da via. O caminhoneiro não conseguiu desviar, batendo no carro, saindo da pista e capotando.