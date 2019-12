Paraná - Duas meninas sofreram queimaduras graves após a explosão de um narguilé na cidade de Japurá, no Paraná, neste domingo. O acidente ocorreu por conta de as garotas, de 14 e 15 anos, terem tentado acender o objeto usando álcool. Segundo informações da Polícia Militar, elas estavam em um bar junto com amigos no momento da explosão.



Um policial militar que estava de folga socorreu as duas meninas e encaminhou ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha de Japurá.



A vítima de 15 anos é que está em estado mais grave. Ela teve 50% do corpo queimado e precisou ser transferida, sendo encaminhada para o Hospital Universitário de Londrina, que é referência no tratamento de queimaduras.



Já a outra está internada em estado grave com cerca de 36% do corpo queimado, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, as duas foram transferidas para o hospital Santa Casa em Cianorte, mas só ela continua no mesmo local.



Em Japurá, a utilização de narguilé por menores de 18 anos é proibida desde 2017. Conforme previsto em lei, também é proibido usar o equipamento em locais públicos, abertos ou fechados, bem como as essências.