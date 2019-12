Brasília - O presidente Jair Bolsonaro participou do programa "Poder em Foco", na noite deste domingo, no SBT, e ao falar das eleições de 2022 descartou completamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"Eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho. Não é cabo eleitoral para mais ninguém", disse o presidente Bolsonaro.



O presidente disse que pretende disputar à reeleição, já que a reforma política não será feita. Bolsonaro elogiou seu primeiro ano de governo.



"Tivemos a menor taxa Selic (4,5%) e a inflação está na média da projeção".