Brasília - O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, concedeu entrevista para o programa "Impressões", da TV Brasil, e elogiou o trabalho realizado no primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro.



"O Brasil foi para a UTI e está sendo tirado da UTI. Essa recuperação está aparecendo para o mundo. E temos certeza de que o mundo quer investir no Brasil", disse.



O general também tratou de questões consideradas prioritárias para o próximo ano, como educação, saúde, meio ambiente e investimentos em infraestrutura, principalmente no que se refere à Região Nordeste.



“O nosso ensino profissionalizante foi muito descuidado, nós precisamos de mão de obra técnica. Não adianta só doutores, você precisa ter mão de obra técnica para ocupar esse espaço que fica entre o ensino médio e a universidade, que é gente que precisa botar a mão na massa”.