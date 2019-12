Brasília - Os preços médios do etanol hidratado subiram em 17 Estados e no Distrito Federal na semana passada, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Houve queda em nove Estados brasileiros.



Nos postos pesquisados pela ANP, o preço médio do etanol subiu 1,38% na semana passada ante a anterior, de R$ 3,108 para R$ 3,151.



Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, houve alta de 1,57% no período e a cotação média do hidratado variou de R$ 2,931 para R$ 2,977 o litro. A maior alta semanal, de 2,87%, foi em Mato Grosso e a maior queda, de 1,62%, na Paraíba.



Na comparação mensal, os preços do etanol subiram em 20 Estados e no Distrito Federal e recuaram outras 5 unidades da Federação; não foi possível fazer a comparação no Amapá, já que não foi feito levantamento na mesma semana de novembro.



Na média brasileira, o preço do biocombustível pesquisado pela ANP acumulou alta mensal de 6,34%. O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,478 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,908, foi registrado em Mato Grosso.



O preço máximo individual, de R$ 4,999 o litro, foi registrado em um posto do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também registrou o maior preço médio, de R$ 4,224 o litro.