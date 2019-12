Em São Paulo, homem morre em inundação de subsolo de prédio

São Paulo - Um homem de 60 anos morreu nesta segunda-feira (23) na inundação do subsolo de um prédio na Zona Norte de São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado após o Corpo de Bombeiros atuar com mergulhadores no resgate.



O acidente ocorreu por conta da chuva que atingiu a capital paulista, fazendo com que a água subisse até o teto da garagem do edifício, que fica na rua Ezequiel Freira.A Zona Norte foi uma das regiões mais afetadas pelo temporal, que deixou toda a cidade em estado de atenção por mais de três horas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

Ainda de acordo com os bombeiros, outra pessoa ficou ilhada dentro de um veiculo na Rua Voluntários da Pátria, em Santana, também na Zona Norte.

Até as 17h, o Corpo de Bombeiros registrava 106 chamados para enchentes/inundações, 19 para quedas de árvores e quatro para desabamentos.