Cinco pessoas morrem e três ficam feridas em deslizamento de barreira no Recife

Pernambuco - Cinco pessoas morreram, três ficaram feridas e duas estão desaparecidas após o deslizamento de uma barreira no bairro Dois Unidos, na Zona Norte de Recife, em Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu na madrugada desta terça-feira, por volta das 2h55, e atingiu duas casas.

Três adultos, uma criança e um bebê estão entre as vítimas fatais. Os bombeiros procuram duas mulheres que estão desaparecidas.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência: duas de de busca e salvamento, uma de busca com cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate. Equipes da Defesa Civil também foram ao local do deslizamento.

As vítimas fatais são da mesma família e foram identificadas como: Emanuel Henrique de França, de 25 anos; Érica Virgínia, de 19; Érick Junior, de 2 meses; Lucimar Alves, de 50 anos; Daffyne, de 9.

O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, que "não pode determinar as causas do acidente".