Bolsonaro comenta aprovação de pacote anticrime e crítica de Sérgio Moro

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para defender a sanção do pacote anticrime com 25 vetos ao texto aprovado pelo Congresso, mantendo a criação do juiz das garantias, incluída pela Câmara dos Deputados. "Não pode sempre dizer não ao Parlamento", justificou. A decisão contrariou o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, um dos propositores do pacote, que divulgou nota para reforçar sua posição contrária ao instrumento jurídico.



"Na elaboração de leis quem dá a última palavra sempre é o Congresso, 'derrubando' possíveis vetos. Não posso sempre dizer NÃO ao Parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento", escreveu Bolsonaro em post publicado na noite desta quarta-feira (25).

A publicação de Bolsonaro nas redes sociais foi feita após Moro divulgar nota na qual defendia sua posição contra juiz de garantias, mantida pelo presidente. Em seu post, Bolsonaro elogiou o ministro, mas voltou a defender os vetos.



"Parabéns a Sergio Moro, que, depois da votação e sanção presidencial, obteve avanços contra o crime. Só avançamos também porque recuamos em alguns pontos. Críticas, ou não, cabem a você, levando-se em conta seu grau de entendimento de como funcionam o Legislativo e o Executivo".