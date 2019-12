Bolsonaro vai passar o Ano-Novo em base militar favorita de Lula e Dilma

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro vai passar o Ano-Novo na base naval de Acatu, na Bahia, que fica a 42 quilômetros de Salvador. O local foi o preferido dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff quando eles estavam à frente do cargo. Bolsonaro vai embarcar nesta sexta-feira (27) junto com a família e deve voltar no dia 5 de janeiro.

Devido ao um acidente doméstico que o presidente sofreu na quarta-feira (24) ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada e bater a cabeça, a equipe presidencial chegou a cogitar a possibilidade de cancelar a viagem.

O cancelamento, no entanto, foi descartado após os exames médicos mostrarem normalidade no estado de saúde de Bolsonaro. O presidente chegou a dizer que sofreu uma perda de memória parcial logo após o acidente doméstico, mas passa bem.

A Base Naval de Aratu fica localizada na península do Paripe, um recanto paradisíaco da baía de Todos os Santos. Cercada por mata atlântica, a praia privativa tem areia branca e água verde esmeralda.

O local era destino favorito da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante os feriados do Réveillon e do Carnaval. Durante seu mandato, a petista passou quatro anos seguidos o recesso de fim de ano na base militar.

O mesmo aconteceu com o ex-presidente, que também foi a essa praia quatro anos seguidos. Em uma dessas vezes ele foi flagrado com uma caixa de isopor na cabeça.