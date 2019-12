Prefeito de Ribeirão Bonito, em São Paulo, é morto a tiros

São Paulo - O prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner (PSDB), foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (26) em uma estrada rural da cidade localizada a 265 km de São Paulo. Ele estava próximo à entrada do município, ao lado de um indústria têxtil, quando uma moto interceptou o carro onde ele estava e efetuaram disparos.



Segundo relatos dados a policiais, os criminosos que atiraram contra Chiquinho Campaner, como o prefeito era conhecido, foram dois homens encapuzados.

Durante o crime, Campaner estava acompanhada de duas pessoas. Elas eram Ary Santa Rosa, chefe de gabinete da Prefeitura, e Edmo Marquette, que foi identificado como amigo do prefeito. Os dois também foram baleados, mas Ary não corre risco de morte e Edmo foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Ainda não há suspeitas da motivação do crime e policiais militares e civis estão no local. Também não há informações sobre o velório e o enterro do prefeito.

Há três meses, uma ação civil pública contra Campaner na qual ele respondia por suspeita de improbidade administrativa foi arquivada pela Justiça. Dois pedidos de cassação do mandato dele também foram rejeitadas por comissões processantes na Câmara.

O prefeito já tinha disputado as eleições em Ribeirão Bonito em 2012, mas acabou ficando em terceiro lugar. Ele já tinha sido vereador por quatro mandatos.