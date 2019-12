Primeira-dama fará cirurgia e não vai passar o Ano Novo com Bolsonaro

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro não passará a virada de ano com a primeira-dama Michelle. Ele revelou nesta sexta-feira que sua esposa passará por uma cirurgia no período.



"Não (Michele não vai à Bahia), ela está com um problema de...Problema não, vai fazer uma, talvez uma cirurgia nesses dias aí", afirmou o presidente.



Bolsonaro não deu detalhes sobre a cirurgia. O presidente passará a virada de ano na Base Naval de Aratu, na Bahia. Ele viaja nesta sexta-feira e volta para capital do país somente no dia 5 de janeiro.