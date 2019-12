Retrospectiva: confira os 10 melhores momentos de 2019

O ano de 2019 foi marcado por diversas tragédias, como o rompimento das barragens de Brumadinho, Minas Gerais, e os jovens mortos em Paraisópolis, São Paulo. Apesar disso, esses 12 meses também tiveram boas iniciativas que fizeram o ano melhor. O Meia relembra 10 acontecimentos que fizeram 2019 mais positivo.

Igreja lava roupa dos bombeiros de Brumadinho





Um grupo de voluntários de 35 pessoas lavaram, dia e noite, as fardas dos bombeiros que foram convocados para buscar vítimas do rompimento da Barragem do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais . A lavanderia improvisada foi montada na igreja Batista da cidade, que, na época da tragédia, recebia cerca de 200 uniformes por dia.

Mulher salva motorista em acidente que matou Boechat



Leilaine da Silva, de 29 anos, foi a grande heroína do acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci. A vendedora estava passando pela Rodovia Anhanguera quando viu o helicóptero do apresentador cair. Enquanto algumas pessoas paravam para filmar o acidente, Leilaine ajudou a retirar o motorista de dentro do caminhão que foi atingido pela aeronave. A vendedora chegou a tentar salvar as vítimas da queda, mas foi impedida pelos funcionários da concessionária por causa do risco de morte.

STF criminaliza homofobia



O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em junho, criminalizar a homofobia e a transfobia no Brasil. A partir da decisão, se torna crime "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" por causa da orientação sexual, com pena de um a três anos e multa. A nova lei afirma que atitudes homofóbicas compartilhadas nas redes sociais também serão penalizadas com dois a cinco anos de prisão e multa.

Brasil ganha Copa América



Gari encontra R$ 700 e devolve dinheiro para senhora



Um gari que fazia coleta de lixo achou R$ 700 de uma idosa que saía para pagar o aluguel da filha em Realengo, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira . O funcionário da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) devolveu o dinheiro da senhora e seu gesto repercutiu nas redes sociais. Ela saía para pagar o aluguel da filha e foi colocar o dinheiro no bolso, mas a blusa estava por cima e o bolo de cédulas dobradas caíram no chão. Instantes depois o gari passou recolhendo o lixo, por volta das 9h, e achou o dinheiro na Travessa Piraquara com Rua D, mas ficou sem saber de quem seria.

Discurso da Greta Thunberg na ONU



A ativista Greta Thunberg, de 16 anos, ganhou as manchetes dos jornais ao redor do mundo este ano. A jovem sueca líder do movimento "Greve das escolas pelo clima", em que estudantes fazem uma paralisação pelo meio ambiente, ficou conhecida por protestar em frente à sede da Organização das Nações Unidas. Em setembro, Greta cobrou dos líderes mundiais um posicionamento mais contundente contra as mudanças climáticas durante discurso na ONU. Por causa da sua atuação como ativista, a adolescente foi eleita a personalidade do ano pela revista Time.



Flamenguista rifa ingresso da semifinal para salvar cachorro

Professor desarma aluno com abraço



Um vídeo gravado em maio deste ano, nos Estados Unidos, mostra o momento em que um professor desarma um de seus alunos dentro da escola . Keanon Lowe tirou a arma de Angel Granados-Daiz, de 19 anos, e depois deu um abraço no jovem. As imagens viralizaram nas redes sociais e Lowe está sendo tratado como um herói que evitou uma tragédia. Segundo o site "Metro", o estudante levou a arma para o colégio com a intenção de tirar a própria vida após uma crise de saúde mental. A polícia informou que Angel não tinha a intenção me machucar ninguém.

Felipe Neto doa R$ 500 para seguidores



No início de novembro, Felipe Neto doou R$ 500 para vários seguidores do Twitter . O youtuber deu dinheiro para pessoas que tiveram suas casas destruídas por chuvas fortes, que precisavam da quantia para exames médicos, entre outras coisas. O influenciador também fez doações para algumas ações sociais.

Menininha que viralizou em vídeo conhece Maju Coutinho