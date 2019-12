Confira os números da Mega-Sena da Virada

Os seis números da Mega da Virada sorteados, às 20h25, nesta terça-feira (31) foram 38, 58, 35, 03, 40. O prêmio é o maior das loterias da Caixa este ano: R$ 304,213 milhões.



Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.



Segundo a assessoria da Caixa, as Loterias Caixa registraram um recorde de vendas para a Mega da Virada em um único dia. Foram mais de R$ 210 milhões até as 20h de ontem (30). O recorde era de R$ 166 milhões, arrecadados no dia 31 de dezembro de 2018.