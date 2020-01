Papa se desculpa por tapa na mão de fiel

O papa Francisco pediu desculpas ontem por ter dado tapas na mão de uma fiel que o puxou pelo braço quando ele cumprimentava várias pessoas na noite do dia 31 de dezembro na Praça do Vaticano. Francisco disse que perdeu a paciência com a mulher que não largava seu braço e acabou repreendendo com os tapas.

"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem", disse o chefe da Igreja Católica, da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano.

A reação que o papa Francisco teve na noite de anteontem virou um dos assuntos mais comentados no Twitter ontem. Nos trending topics, o termo 'papa' chegou a ficar em segundo lugar na parte da tarde.

Na rede social, houve muitos comentários sobre a atitude do pontífice, que se desculpou por ter perdido a paciência com a devota.

A reação do papa chegou a ser criticada. Algumas pessoas consideraram a atitude exagerada, mas Francisco também teve defensores. Memes também foram criados e até o jornalista Marcio Gomes, da Globo, fez graça com a situação.

"Se até o papa perde a paciência... segura 2020! Feliz Ano Novo!", comentou em sua conta no Twitter.