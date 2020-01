Bebê morre em acidente de carro

Uma recém-nascida, de apenas nove dias, morreu ontem, após o carro em que ela estava ser atingido por outro veículo, conduzido por um PM embriagado, na noite de Réveillon, em Itatiba (SP). A bebê era amamentada pela mãe na hora da batida.

A mãe contou que entrou no carro estacionado em frente a casa para fugir do barulho dos fogos de artifício. Por volta da 1h, o veículo foi atingido. O motorista que causou a batida também colidiu em um segundo carro. A mulher estava com a bebê no colo e a outra filha de 3 anos no veículo, que sofreu lesão na testa.

Uma equipe da PM constatou que o motorista, de 47 anos, era policial militar e estava bêbado.