Quarteto é preso tentando traficar 40kg de maconha em roupas de bebê, em Goiás

Goiás - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro pessoas que tentavam traficar 40 quilos de maconha no meio das roupas de um bebê com apenas quatro meses na BR-060, em Goiás. Dentro do carro, além dos quatro ocupantes (três homens e uma mulher) também estava a criança, dentro de um bebê conforto.



Segundo a PRF, o veículo foi parado nas imediações da cidade de Rio Verde por apresentar mau estado de conservação. Quando abriram o porta-malas do carro, os policiais sentiram o cheiro da droga e todos os ocupantes confessaram.



Eles disseram que tentavam transportar os entorpecentes entre o município de Dourado, no Mato Grosso do Sul, e Goiânia, em Goiás. Os quatro suspeitos estão sob cuidados da Polícia Civil de Rio Verde. O bebê foi encaminhado para o Conselho Tutelar da cidade.