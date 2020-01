Neto de Lula desiste de disputar eleições para não expor família, diz colunista

Com popularidade crescente após a saída do avô da prisão, o neto de Lula, Thiago Trindade, de 23 anos, chegou a cogitar participar das eleições municipais de 2020 em São Bernardo do Campo, mas preferiu não concorrer para evitar expor a família. A informação é do colunista Guilherme Amado, da revista Época.



Segundo jornal, Thiago já dá indícios à carreira política trabalhando como assessor parlamentar do deputado petista Vicentinho, participando ativamente da juventude do Partido dos Trabalhadores e chegando a participar de debates no congresso mais recente do PT.



Além disso, o pai de Thiago já foi eleito vereador por São Bernardo do Campo no ano de 2012, mas não conseguiu reeleição. A decisão teria ligação direta com investigações envolvendo o tio dele, Fábio Luís (Lulinha) e o avô, Luiz Inácio Lula da Silva.