Dia de Reis: entenda a comemoração religiosa e curiosidades sobre a data

São Paulo - Todo 6 de janeiro, Dia de Reis, aqueles que comemoram o Natal se preparam para desfazer a árvore, os presépios e os enfeites natalinos. Mas qual é a origem da data? Epifania, ou Dia de Reis, como é conhecida a festa comemorada no dia 6 de janeiro pelos católicos, lembra quando os três reis magos, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Eles traziam presentes para a criança, incenso, ouro e mirra.



A tradição surgiu no século 8 com Melchior (também chamado de Belchior), Gaspar e Baltazar. Ao contrário do que se pensa, os reis magos saíram de seus lugares de origem e não viajaram juntos para o encontro com o menino Jesus.



Baltazar saiu de alguma região da África e levou mirra, uma espécie de arbusto de onde é extraída uma resina para o preparo de medicamentos.



Gaspar saiu da Índia e levou incenso para Jesus. O objeto é queimado há séculos para aromatizar ambientes, espantar insetos e representa a fé e espiritualidade.



Já Melchior partiu de algum lugar da Europa e levou ouro, que simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses.



Origem



A Folia dos Reis, que começou em Portugal, termina um ciclo de festas que se inicia na noite de Natal, data em que os reis teriam recebido a mensagem do nascimento. A comemoração também é conhecida como Terno dos Reis ou Santos Reis.



Por todo o país, as pessoas costumam cantar pelas janelas ou de porta em porta. Quem ouve as canções normalmente convida as pessoas para entrar e degustar pequenas refeições como doces, salgados e tomar uma taça de vinho.



No Brasil



A tradição veio com os portugueses e sua colonização. Os brasileiros realizam festas folclóricas diferentes, dependendo de cada região do país.



Alguns grupos, compostos por mestre, contramestre, conhecedores sobre a festa e músicos, passam de casa em casa cantando versos e tocando instrumentos. Os moradores, em troca da cortesia, oferecem comida.



Também há a presença dos três reis magos representados e de um palhaço, que anima a festa e protege o menino Jesus contra os soldados de Herodes, que queriam matá-lo.



Bolo de Reis



O chamado Bolo de Reis, ou bolo-rei, é muito tradicional em Portugal. Os portugueses fazem a famosa guloseima, que contém frutas cristalizadas e um caroço de fava. Quem encontrar a fava, tem sorte no próximo ano e fica incumbido de levar o bolo para a família na próxima comemoração.