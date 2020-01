Por suposta apologia à drogas, deputado aciona PF contra Fátima Bernardes

Rio - Fátima Bernardes está passando por uma situação, no mínimo, curiosa e inusitada. Nessa segunda-feira (6), Otoni de Paula, deputado do PSC-RJ, protocolou uma notícia-crime na Polícia Federal contra a apresentadora da Globo. O motivo? Uma suposta apologia às drogas por parte de Fátima.



Para o deputado, a apresentadora fez apologia ao cultivo, uso e venda de maconha. Isso porque, no dia 23 de dezembro, ela recebeu a cantora Ludmilla em seu programa, onde cantou o seu novo sucesso, chamado ‘Verdinha’. O início da música diz: “Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha a um real”.



No ofício apresentado pelo deputado, ele afirma que pelo fato de o programa ser exibido em horário matutino, “deduz-se que, dentre os telespectadores, estejam considerável número de menores”.



Até o momento, nem a apresentadora, nem a TV Globo, canal em que o programa é exibido, se manifestaram sobre a ação movida por Otoni de Paula.